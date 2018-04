Roma, svastica incisa su porta bagno della Camera/ Foto: scritta e inno nazista, “il carro armato romba”

Camera, svastica incisa sulla porta del bagno di Montecitorio: Roma, la foto e la scritta dell'inno nazista della Wehrmacht "il carro armato sta ruggendo". Ma chi sarà stato?

16 aprile 2018 Niccolò Magnani

Camera dei Deputati (LaPresse)

In questo momento il nostro pensiero va ai poveri clienti del fabbro romano che nelle prossime ore dovrà annullare tutti gli altri appuntamenti (figuriamoci, la Camera dei Deputati viene prima di ogni altra cosa) per andare a Montecitorio a rimuovere la scritta e soprattutto la svastica nazista apparsa oggi nei bagni degli “onorevoli”. Proprio così, il caso del giorno non è la mancanza di un governo, non è l’imminente arrivo di scadenze ineludibili per il Paese ancora senza esecutivo, e non è neanche l’ennesima campagna sui “vitalizi” lanciata dall’eroico presidente della Camera (Roberto Fico lo sa che sono aboliti dal 2012?). No, è qualche buontempone che ha deciso bene di spendere il suo tempo “privato” in bagno incidendo su una porta una “bella” svastica nazista (non osiamo pensare cosa sarebbe successo se fosse ancora Presidente della Camera Laura Boldrini, probabilmente sarebbe partita una interrogazione parlamentare e una conferenza stampa ai quattro venti) con tanto di scritta tratta da un celebre ignobile inno nazista. «Es braust unser panzer», che tradotto significa «Il nostro carro armato romba (sta ruggendo)»: il verso è tratto dal Panzerlied, tra i canti più diffusi durante la Seconda Guerra Mondiale tra i soldati della Wehrmacht.

CHIESTA LA RIMOZIONE DELLA SCRITTA

La scritta è incisa sul legno spesso della porta di un bagno - non è dato sapere se delle deputate o degli onorevoli - e nelle prossime ore verrà tolta: appena scoperta infatti l’amministrazione ha avvisato la Presidenza che ha immediatamente aperto una verifica e chiesta l’ovvia rimozione. Attenzione però con la “classica” caccia alle streghe anti-casta e anti-politica: in quei bagni del Parlamento non passano solo gli onorevoli, ma anche funzionari, giornalisti, commessi e anche scolaresche che ogni giorno vengono in visita guidata al bel palazzo di Montecitorio. Insomma, difficile scoprire chi sia stato e difficile anche il responsabile si faccia avanti: la Camera ha comunque aperto una inchiesta interna che però siamo certi finirà nel nulla, salvo sorprese. E allora, è più forte di noi, il nostro pensiero torna a quei poveri clienti del fabbro che magari hanno prenotato da un mese (trovare oggi un fabbro è più difficile che un Governo stabile, ndr) le prestazioni dello specialista e ora si ritrovano con un ritardo dovuto all’emergenza di Montecitorio. Immaginiamo già la “possibile reazione”: anzi, ci ha pensato qualche altro onorevole a Palazzo Montecitorio a ergersi come “paladino” dei cittadini romani. Come? Sotto la svastica ha scritto un’onesta e “discreta” incisione: «ma va a ca…». Pensiamo che i puntini comunque facciano capire il tutto..

