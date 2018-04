Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: frecciata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (16 aprile 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: frecciata tra Salvini e Di Maio. Papa Francesco sulla crisi siriana. Distrugge 10 macchine e scappa lasciando l'amico in coma. (16 aprile 2018).

FRECCIATA TRA SALVINI E DI MAIO, SCONTRO M5S E LEGA

Non accenna a placarsi la tensione tra i vincitori delle scorse elezioni politiche, con Matteo Salvini e Luigi Di Maio che si lanciano frecciate a distanza, pur partecipando alla stessa manifestazione. Inizia prima il leader del carroccio che da Verona mentre partecipa all'inaugurazione di Vinitaly consiglia al politico grillino uno "sforzato", allo scopo di cercare di varare un governo con l'interezza del centro destra. A stretto giro di posta alla stessa manifestazione, il politico campano conferma che non è sua intenzione sedersi al tavolo con Berlusconi, di fatto le due posizioni appaiono inconciliabili mentre il tempo dato da Mattarella continua a scorrere inesorabile, con il presidente della Repubblica che non nasconde una certa irritazione, cosa che potrebbe portare a un "governo del presidente" in tempi rapidissimi.

PAPA FRANCESCO SULLA CRISI SIRIANA

Un pontefice che si dice profondamente turbato per quello che sta avvenendo in medio Oriente. Oggi il Pontefice ha fatto appello ai governanti delle potenze mondiali, allo scopo di far cessare il rumore delle armi. Bergoglio aveva parlato con il patriarca di Mosca Kirill, sperando di aprire un canale diplomatico con lo stesso Putin. Da parte sua il presidente russo oggi ha sentito il suo alleato principale, Hassan Rohani, i due hanno concordato una linea comune verso le azioni definite "illegali" messe in atto dalla coalizione formata da USA, Inghilterra e Francia. Le parole di Putin hanno "irritato" il presidente americano, che si è detto pronto a inasprire le sanzioni verso il paese della steppa.

DISTRUGGE 10 MACCHINE E SCAPPA LASCIANDO L'AMICO IN COMA

E' finita in commissariato la notte brava di un 29 egiziano, che stanotte con la sua auto forse in preda all'alcool ha distrutto una decina di macchine, e poi è fuggito lasciando l'amico in coma all'interno del proprio mezzo. Tutto è avvenuto attorno alle 5 del mattino quando gli abitanti di via Tartini sono stati svegliati da una serie di molteplici colpi. Una volta usciti si sono trovati dinanzi una scena apocalittica con una decina di auto distrutte, all'interno di una un egiziano in coma. Le indagini svolte dalla polizia immediatamente intervenuta hanno permesso di appurare che l'incidente era stato provocato da un egiziano poi fuggito. L'uomo è stato ritrovato nella sua abitazione addormentato, fermato con l'accusa di lesioni gravissime è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

IL RACCONTO DELLA DOMENICA SPORTIVA

Appassionati sportivi che hanno iniziato stamani a seguire la Formula Uno e finiranno con il derby della capitale. In Cina i bolidi di formula Uno hanno dato spettacolo, alla fine ad avere la meglio è stato Ricciardo su Red Bull, secondo Bottas e terzo Raikkonen, solo ottavo Vettel toccato da Verstappen, con il tedesco che però continua ad essere in testa nel campionato mondiale. Nel massimo campionato frenata del Napoli, fermata da un Milan che torna a guadagnare un punto, ottimo per sperare nella qualificazione europea. La frenata dei partenopei e la contestuale vittoria della Juve, in casa contro la Sampdoria, hanno portato a + 6 in classifica gli uomini di Allegri.

SERIE A, FRENA ANCORA IL NAPOLI E LA JUVE VOLA IN VETTA. IN ATTESA DEL TURNO INFRASETTIMANALE

La Juventus volta a +6 in classifica sul Napoli con una bella vittoria per 3-0 contro la Sampdoria tra le mura amiche. Gli azzurri sono stati fermati sul risultato di 0-0 dal Milan a San Siro. Il risultato a reti inviolate è il tema della giornata, visto che questo risultato viene visto anche nel derby della capitale Lazio Roma, i giallorossi colpiscono due legni, e nella partita delle 12.30 Fiorentina Spal. Il Bologna supera 2-0 il Verona e mette la parola fine sul discorso salvezza. Pari 2-2 invece al Mapei tra Sassuolo e Benevento dove ancora una volta Diabate sigla una doppietta. Già oggi è giornata di vigilia per Inter e Cagliari che saranno protagoniste della gara di domani, anticipo del turno infrasettimanale allo Stadio San Siro di Milano. Ecco tutte le partite: Benevento-Atalanta, Crotone-Juventus, Fiorentina-Lazio, Napoli-Udinese, Roma-Genoa, Sampdoria-Bologna, Spal-Chievo, Torino-Milan e Verona-Sassuolo.

