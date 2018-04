INCIDENTE STRADALE/ Cosenza, scontro sul Ponte di Celico: morta donna di 42 anni

Incidente stradale, oggi 17 aprile 2018: scontro tra due autovetture e un camion sul ponte di Celico, in provincia di Cosenza. Ad avere la peggio una donna di 42 anni, che ha perso la vita.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Un nuovo incidente mortale sulla strada statale 107 Silana Crotonese. Il tragico episodio si è consumato nella giornata di ieri, quando due autovetture ed un camion sono rimaste coinvolte in uno scontro sul viadotto Cannavino, meglio noto come Ponte di Celico, in provincia di Cosenza. Non sono ancora chiare le modalità che hanno portato all'incidente ma ad avere la peggio è stata una donna di 42 anni, Elena Donato, che al momento dell'impatto si trovava alla guida della Volkswagen Polo. Per lei, originaria del comune di Spezzano Piccolo, nonostante l'arrivo sul posto dei mezzi del 118 non c'è stato niente da fare. Molto meglio è andata agli occupanti dell'altra autovettura e del camion, che non hanno riportato ferite gravi. Saranno gli inquirenti, aiutati dal personale Anas, a tentare di ristabilire l'esatta dinamica dei fatti.

RIMINI, CADE 16ENNE IN SCOOTER: GRAVISSIMO

Sono ore di grande apprensione in quel di Rimini per l'incidente stradale che ha coinvolto un ragazzino di 16 anni intorno alle ore 15:15 di ieri, lunedì 16 aprile. Il giovane stava percorrendo la via Flaminia quando, per ragioni ancora in via di accertamento, è stato urtato da un'altra autovettura all'altezza del negozio Motomix. Come riportato da Rimini Today, il giovane a quel punto è rovinato sull'asfalto riportando serie ferite. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che, compresa la gravità della situazione, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza di Ravenna. Dopo essere stato stabilizzato, il 16enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono purtroppo ancora molto gravi. Nel frattempo gli inquirenti stanno tentando di chiarire quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità dell'incidente.

