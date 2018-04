Lecce: papà sgrida “lascia quel cellulare”, figlia si taglia un polso/ Giudice, ”12enne via dalla famiglia”

Lecce, 12enne si taglia un polso dopo rimprovero del padre: "smettila con quello smartphone", e la figlia si ferisce. Giudice, "la ragazza via dalla famiglia": il genitore è indagato

17 aprile 2018 Niccolò Magnani

12enne si ferisce dopo rimprovero per lo smartphone (LaPresse)

I cortocircuiti familiari sono all’ordine del giorno purtroppo e abbiamo il “rischio” di assuefarci alle assurdità che la cronaca spesso si sottopone: ma il caso di Lecce ha davvero dell’inquietante e soprattutto dell’assurdo (o almeno lo pare in base alle non molte informazioni di cui siamo in possesso). Una 12enne dopo aver ricevuto dal padre l’ordine perentorio di mettere via il cellulare, ha deciso di chiudersi in camera e tagliarsi (superficialmente per fortuna) il polso, come gesto di ribellione a quello che secondo lei era considerato un sopruso. La lesione è stata medicata immediatamente ed è poi stata notata dalla sua insegnante una volta arrivata a scuola: dopo qualche difficoltà nel voler raccontare quanto successo, la ragazzina ha fornito la sua versione dei fatti alla docente e ha anche aggiunto di aver ricevuto uno schiaffo dal genitore. Normale vicende e baruffe familiari? Non lo sappiamo, potrebbe esserlo - con l’esagerazione di una ragazzina per uno schiaffo, magari mai ricevuto fino a quel momento - oppure è invece è l’ennesimo segnale di continui maltrattamenti in un contesto familiare molto difficile. Non abbiamo sufficienti elementi per poterlo stabilire: tutto quello che sappiamo ce lo ha raccontato il Nuovo Quotidiano di Puglia nelle sue ultime notizie sul caso choc della città di Lecce.

IL PADRE INDAGATO PER MALTRATTAMENTI

La docente ha poi segnalato tutto al Tribunale dei minorenni che ha deciso per l'allontanamento dalla famiglia della giovane: il caso è avvenuto la scorsa settimana e viene alle cronache oggi proprio per la decisione del giudice di allontanare la ragazzina e, non solo, di aver indagato il padre per maltrattamenti. Quell’uomo è un commerciante che con la moglie lavora per gran parte del giorno per poter sbarcare il lunario: più volte in passato i genitori si erano detti preoccupati per quel rapporto “in simbiosi” che la loro figlia intercorre con il proprio smartphone (in quanto ci riconosciamo in lei?) anche quando è in compagnia con le amiche. Poi però arriva il rimprovero deciso, vola uno schiaffo e la ragazza inaspettatamente si taglia un polso: lì scatta tutto e si apre un’indagine volta a capire realmente cosa sia successo e cosa ha portato davvero la ragazza a tentare, seppure in maniera confusa e superficiale, di farsi del male. Come scrive ancora il Quotidiano di Puglia, «I genitori della 12enne hanno nominato un legale, l'avvocato Paolo Spalluto, per verificare quali siano state le circostanze ritenute tanto gravi da determinare l'allontanamento della figlia».

