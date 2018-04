Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 17 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 46/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 17 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.46/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Premi e numeri vincenti ritornano nel concorso del Lotto e 10eLotto di questa sera per regalare tanta fortuna a tutti gli appassionati della Sisal. I giocatori sono in attesa di scoprire chi conquisterà il podio e ovviamente quali saranno i premi distribuiti grazie alla nuova estrazione. L'ultimo appuntamento con il Lotto si è rivelato ricco per un fortunello della provincia di Latina, di Terracina, che con un terno su Roma è riuscito a centrare 45 mila euro in premio. Segue a ruota un vincitore della provincia di Milano, di Baranzate, che ha indovinato una quaterna sulla Nazionale del valore di 26.100 euro. Infine abbiamo Olbia, in provincia di Sassari, dove un giocatore ha realizzato 15.373 euro grazie ad una quaterna, sempre sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso ha premiato inoltre i vincitori italiani con un montepremi di 5,8 milioni di euro, che sale fino a 355,6 milioni per le vincite totalizzate dall'inizio di quest'anno. Il primo posto nella classifica del 10eLotto è stato conquistato da un fortunello della provincia di Monza e Brianza, di Lissone: la vincita da 20 mila euro è stata possibile grazie ad un 9 secco. 15 mila euro invece ad un appassionato di Scafati, in provincia di Sassari, grazie ad un 8 vincente con opzione Oro. Doppio Oro e 5 numeri centrati invece per un giocatore di Costigliole d'Asti, in provincia di Asti, con un premio da 13 mila euro in tutto. L'ultima estrazione del gioco Sisal ha visto inoltre 28 milioni di euro distribuiti in tutte le regioni italiane, mentre 1,3 miliardi di euro per i tagliandi vincenti registrati dall'inizio del 2018.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto rimpolpa ancora di più il proprio bottino e nel concorso di questa sera regalerà 130,2 milioni di euro per i vincitori più fortunati. Un montepremi sempre più ricco che aspetta solo di conoscere il vincitore, un desiderio condiviso del resto da tutti i fedelissimi del gioco Sisal. L'ultima estrazione ha visto invece le quote minori in picchiata rispetto all'appuntamento precedente, anche per quanto riguarda i premi più consistenti. La vincita più importante è stata centrata da cinque giocatori grazie al 4+ ed un premio che sfiora i 28 mila euro, mentre quasi 13 mila euro sono finiti nelle tasche di 20 vincitori che hanno realizzato il 5. Gli appassionati a vincere il 3+ ed il suo premio da 2.249 euro sono stati invece 150 in tutto, mentre 939 biglietti fortunati hanno premiato i rispettivi possessori con i 278,16 euro assegnati dal 4. Rimangono ancorati ai premi precedenti le quote del 3 e del 2, del valore rispettivo di 22,49 euro e 5 euro. I vincitori sono stai 34.999 nel primo caso, mentre 515.659 nel secondo. 100 euro a testa sono stati vinti dai 2.298 giocatori che hanno azzeccato il 2+, mentre l'1+ ha regalato i suoi 10 euro a 13.196 vincitori. Infine abbiamo gli appassionati che hanno indovinato lo 0+, ovvero 28.489, a cui va il premio di 5 euro totali.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo ad un passo dall'evento preferito per tutti i giocatori del Lotto: il nuovo concorso e la scoperta dei numeri vincenti di questa sera. Sono ancora tanti gli appassionati a dover correre in ricevitoria per registrare la propria combinazione fortunata, così come tanti altri vorranno magari tentare la sorte giocando più di una schedina. In ogni caso si parte come sempre dai numeri, enigmatici ed affascinanti allo stesso tempo, e settore in cui la smorfia napoletana si rivela una vera esperta. La nostra Rubrica vi regala anche oggi una combinazione tutta da giocare, a partire da una news che ci parla di prodotti scaduti. Sembra infatti che una famiglia del Colorado abbia fatto un acquisto particolare, una scatola di cereali di una marca molto conosciuta in America e con scadenza 1997. Un acquisto non voluto, dato che la coppia in questione si è accorta dell'errore solo una volta arrivata a casa. E solo dopo aver mangiato una ciotola intera! Rimane da capire come mai il brand abbia fatto un errore simile, dato che si tratta di un prodotto di 21 anni fa. Vediamo cosa ci suggerisce la smorfia: abbiamo i cereali, 15, la scatola, 55, la scadenza, 21, l'acquisto, 18, e il vecchio, 26. Come Numero Oro scegliamo invece la somma di tutti i numeri che compongono l'anno di scadenza del prodotto, 8.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Stiamo per scoprire l'esito del concorso del SuperEnalotto e soprattutto quale destino toccherà al Jackpot. Il montepremi continua ad aumentare il proprio forziere pieno di monete d'oro, mentre gli appassionati contano i minuti che li separano dall'estrazione di oggi. Altri invece sono già corsi ai ripari ed hanno programmato tutti i dettagli per questa sera, dai numeri vincenti a carta e penna per segnare tutto, fino a cosa fare con un bottino così generoso al momento della vincita. Un vero problema per chi potrebbe essere colto dalla confusione proprio mentre taglia il traguardo finale. La nostra Rubrica vuole sostenervi anche in un momento così importante del gioco, suggerendovi per oggi un progetto interessante proposto su KickStarter. Le stampanti 3D sono una delle rivoluzioni informatiche degli ultimi anni, ma chi è attento all'ecosostenibilità sa che allo stesso tempo l'uso della plastica potrebbe avere un impatto ambientale significativo. Gigabot X pensa proprio a questo, sfruttando una stampante 3D del tutto green in grado di trasformare la plastica in pellet e il nostro dispositivo in una vera e propria macchina da riciclo. Gigabot X permette infatti di stampare grazie ad un'ottimizzazione dei rifiuti di plastica, un risparmio per i costi ed una maggiore rapidità nella stampa. Data la forte attenzione per l'ambiente non stupisce che il goal sia già stato raggiunto: bisogna però affrettarsi! L'asta verrà chiusa fra quattro giorni.

