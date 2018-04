MILANO, SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2018/ Attesi in città 400 mila visitatori: tutti i numeri dell'evento

Il Salone internazione del mobile di Milano apre oggi i battenti e proseguirà fino al 22 aprile: attesi in città circa 400 mila visitatori da tutto il mondo.

17 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Milano

Apre oggi ufficialmente i battenti la 57esima edizione del Salone internazionale del Mobile, in programma presso il quartiere Fiera Milano a Rho fino al 22 aprile. Per cinque giorni il capoluogo lombardo si trasformerà nella capitale mondiale del design e dell'architettura grazie alla presenza di circa 350 - 400 mila visitatori. A confermare le stime degli ospiti della manifestazione è lo stesso sindaco Beppe Sala in occasione dell'inaugurazione di 'House in Motion', la mostra di Interni per il Fuori Salone: "Questo è l'evento per eccellenza, frutto prelibato di tanto lavoro che ci sta dietro". Per l'occasione, infatti, la città darà vita a numerose manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea e saranno sempre legate al settore dell'arredamento: oltre a Il Salone Internazionale del Mobile, sarà possibile visitare il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, il Salone Satellite e le biennali EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno.

I NUMERI DEL SALONE INTERNAZIONE DEL MOBILE

Sono circa 2.000 gli espositori che presenteranno i loro prodotti al Salone internazionale del Mobile di Milano, in programma dal 17 al 22 aprile. Tra di essi, il 22% saranno stranieri, soprattutto per quanto riguarda il settore della Technology For Kitchen. 205 mila saranno i metri quadrati di superficie netta espositiva a disposizione dei vari addetti del settore. Oltre alla Fiera di Rho, numerosi eventi saranno disseminati per le vie di Milano: 1200 sono le proposte patrocinate dal Comune e disseminate in tutti i quartieri delle città, 500 delle quali sono relative all'uso del suolo pubblico. Per garantire la massima sicurezza, la Questura ha previsto l'impiego di circa 300 agenti solo all'interno del quartiere fieristico, mentre altri 800 saranno dispiegati per il FuoriSalone, soprattutto nelle zone Tortona e Centrale. I visitatori potranno entrare nell'area del Salone Internazionale del Mobile dalle ore 9:30 alle ore 18:30. Va precisato che l'apertura al pubblico è prevista per le sole giornate del sabato e domenica, negli altri giorni la mostra sarà rivolta solo agli addetti ai lavori.

