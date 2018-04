Macron, “rischio guerra civile in Europa”/ Europarlamento: “democrazia contro autoritarismo”: Siria e migranti

Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: "rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo". Temi toccati: Siria, Migranti, bilancio e modello Ue

17 aprile 2018 Niccolò Magnani

Emmanuel Macron, discorso all'Europarlamento (LaPresse)

Un lungo discorso (ancora in corso) incentrato sulla democrazia, i rischi dell’Europa attuale e uno sguardo al futuro: Emmanuel Macron, a pochi giorni dal lancio di missili contro la Siria, va all’Europarlamento di Strasburgo per parlare di futuro Ue, di migranti e di “modello Europeo”. È la sua prima volta alla plenaria di Strasburgo in una sorta di “difesa” della sua scelta di attaccare il regime di Assad: con immensi problemi in Francia, sondaggi e consensi in calo, il presidente dell’Eliseo prova a rilanciarsi come simbolo di un’Europa vista ancora più come un problema che non come una risorsa. «Bisogna ascoltare la collera dei popoli d'Europa: non hanno bisogno di pedagogia ma di un progetto nuovo», spiega Macron davanti agli occhi di Juncker (presidente Commissione Ue) e di tutti gli Eurodeputati, compreso il presidente Tajani. «Bisogna stare attenti al fascino illiberale degli egoismi nazionali», con riferimento non diretto ai movimenti della destra in Austria, Ungheria, Francia e, ovviamente, anche nell’Italia senza ancora un governo, prima di aggiungere «è necessaria una sovranità europea: difendere l'idea europea non è difendere un'idea astratta, significa partire dal fatto che a fronte del momento attuale serve una sovranità più forte di quella attuale; a fronte di migrazioni, insicurezza planetaria, trasformazioni ambientali e sociali, essa ci consentirà di dare risposte giuste». Macron dice di non volere una generazione di sonnambuli «che dimentica il passato e non vuole vedere i tormenti attuali. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, voglio appartenere a una generazione che decide di difendere la propria democrazia, perché è una parola che ha senso e che è frutto di battaglie passate. Voglio appartenere a una generazione che difenda la sovranità europea, che permetterà alle generazioni future di scegliere liberamente il loro futuro».

LA BILATERALE CON TAJANI

Per Macron addirittura c’è il forte rischio di una guerra civile strisciante nel nostro Continente e per questo motivo bisogna rifondare un modello che sembra ormai in perenne crisi d’identità: «Non possiamo far finta di essere in un tempo normale, c'è un dubbio che attraversa molti dei nostri Paesi europei sull'Europa, una sorta di guerra civile europea sta emergendo: stanno venendo a galla i nostri egosimi nazionali e il fascino illiberale», ha proseguito davanti all’Europarlamento il successore di Hollande. Un modello che fa rifondano ma non cambiato o distrutto, come sostengono i movimenti anti-Ue: «Questo modello è potente come nessun altro e al contempo fragile, perchè la sua forza a ogni istante dipende dal nostro impegno. Oggi giorno dobbiamo difenderlo insieme». Ancora Macron poi annuncia che entro la fine della legislatura va sbloccato il dibattito «avvelenato sui migranti, sulla riforma di Dublino e la relocation: propongo di creare un programma europeo per finanziare le comunità locali che accolgono e integrano i rifugiati». Prima del suo lungo discorso, il presidente francese ha avuto una lunga bilaterale con il presidente Tajani: secondo Repubblica, hanno parlato di tutti i temi più importanti “del momento”, dalla crisi in Siria ai migranti, dalla stabilità del Mediterraneo fino ai flussi migratori e ovviamente anche sul prossimo bilancio dell’Ue.

© Riproduzione Riservata.