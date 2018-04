Meteo, arriva la primavera/ Anticiclone stabile: primi caldi al nord con temperature fino ai 25°

Meteo, arriva la primavera, anticiclone stabile: primi caldi al nord con temperature fino ai 25°. Sta per arrivare il bel tempo sulla nostra penisola, a cominciare dalla Valpadana

In arrivo la primavera sulla nostra penisola

Sta per arrivare finalmente la primavera sulla nostra penisola. Dopo un periodo molto instabile fra la fine di marzo e la metà di aprile, con temperature sicuramente non elevate, l’alta pressione si stabilizzerà, con conseguente bel tempo e innalzamento delle temperature. Come sottolineato dai colleghi di 3BMeteo.it, il cambiamento arriverà dalla metà di questa settimana, con delle giornate più soleggiate e temperature miti. L’alta pressione si rafforzerà, e ingloberà anche l’Italia, in particolare il nord. Al centro, invece, il bel tempo giungerà con qualche giorno di ritardo, durante il fine settimana, visto che fino a giovedì potrebbe verificarsi ancora del tempo instabile, soprattutto in Abruzzo, Lazio e Molise.

AL SUD BISOGNERA’ ATTENDERE IL WEEKEND

Andrà peggio per gli amici del sud, dove, per l’arrivo della primavera, bisognerà attendere ancora qualche giorno, molto probabilmente l’inizio della prossima settimana, visto che in Sicilia e in Calabria potrebbero verificarsi dei rovesci anche nel weekend. Tendenzialmente, comunque, la primavera sta per giungere prorompente sull’Italia, grazie ad un anticiclone che sarà più strutturato ed esteso rispetto al recente passato. Questa stabilità potrebbe accompagnarsi fino al ponte del 25 aprile, mercoledì prossimo, con temperature che aumenteranno gradualmente e che nella Valpadana potrebbe sfiorare i valori estivi, arrivando a toccare massime di 25°. Sicuramente una bella notizia, dopo un periodo instabile fatto di continui rovesci, maltempo e temperature di certo non gradevoli.

