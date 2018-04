Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria/ E’ un uomo sparito nel 1991

Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni

Un macabro ritrovamento effettuato quest’oggi a Milano. Nell’ex deposito ferroviario fra viale Lunigiana e via Sammartini, nel capoluogo lombardo, è stato trovato uno scheletro umano. Difficile stabilire il sesso viste le condizioni in cui sono stati ritrovati i resti, ma accanto alle ossa vi era un documento di identità. Dopo averne accertato le generalità, le forze dell’ordine hanno scoperto che si tratta di un uomo di 75 anni, di cui si era perso traccia nel lontano 1991, 27 anni fa. A fare la terribile scoperta è stata una clochard che cercava riparo proprio nella zona dei resti. Difficile capire come sia morto l’anziano, fatto sta che il corpo è stato ritrovato avvolto in una coperta, con le ossa che erano disassemblate, e poco a fianco vi era la presenza di un rogo.

ERA UN 75 DI ENNE AFFETTO DA PROBLEMI PSICHICI

Non è da escludere che lo stesso scomparso, molto probabilmente un senzatetto della zona, sia morto nel sonno, magari di freddo, a fianco di un piccolo fuocherello. La zona in cui lo scheletro è stato rivenuto era molto battuta dai vari clochard milanesi, e con grande probabilità lo schelestro è stato avvistato in precedenza, ma mai segnalato per evitare l’insorgere di possibili problemi. Il 75enne scomparso aveva problemi psichici ed era originario della Sicilia, precisamente di Enna, ma da tempo risiedeva in Milano. Lo scheletro era in condizioni discrete, ma leggermente disassemblato per via degli animali presenti, nonché per il tempo passato. La scientifica si è subito messa al lavoro per analizzare il luogo del ritrovamento, anche se non sarà semplice trovare eventuali indizi, visto che tutta la zona è ricoperta di polvere, smog e muffa.

