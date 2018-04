Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 17 aprile 2018: Toro, giornate sì. Gemelli, stelle interessanti

Oroscopo di oggi 17 aprile 2018 di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: il Toro sta attraversando giornate positive, per i Gemelli ci sono stelle favorevoli

17 aprile 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, MARTEDI' 17 APRILE 2018

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 17 aprile. Per il Toro sono molto interessanti queste giornate. Avete un ottimo cielo, con luna, Venere, Marte che illuminano il vostro segno. Comunque dovete impegnarvi al fine di realizzare i vostri obiettivi. Sono possibili delle proposte o delle richieste per il futuro. Il cielo permette che determinate proposte arrivino più velocemente. Per il Capricorno alcuni percorsi da marzo sono cambiati. Tra febbraio e marzo qualcuno di voi ha dovuto ammettere un problema e fare i conti con la situazione che si è creata. La vita continua anche se vi è stata una piccola o grande delusione. Dovete accettare le realtà che vi sono apparse. Le stelle dei Gemelli sono ora positive. Le intenzioni del passato possono essere ora di nuovo presenti nella vostra vita. Avete una grande voglia di agire in questa fase.

AMORE AL TOP PER...

Dal punto di vista sentimentale per il Toro è un periodo in cui bisogna approfittare per gli incontri. Molti nati sotto il segno del Toro sono in crisi dal punto di vista amoroso. I piccoli malesseri devono essere superati. I Gemelli devono fare attenzione in amore a rimanere con i piedi per terra. non rimanete troppo legati a persone che pensano solo a se stesse e vi mettono da parte. Amici della Bilancia, vivete in piena incertezza e agitazione dato che non conoscete le risposte ai vostri dubbi. Quest'ansia può riversarsi in amore, quindi fate attenzione. Non è un momento semplice per il Cancro dato che nel vostro cuore vi è una situazione complessa. Cercate un po’ di tranquillità, anche se non è molto semplice dato che state attraversando una vera e propria tempesta.

LAVORO AL TOP PER...

E' un momento particolare per il segno dei pesci. Vi è un po’ di stanchezza per voi. I prossimi tre giorni saranno pieni di energia e forza. Se ovviamente tutti si appoggiano su di te, ti sentirai più stanco e sotto pressione. Per la Vergine vi sono delle probabili novità non solo nell'ambito lavorativo con delle scelte importanti che portano a dei miglioramenti anche nella vita privata. Vi sono delle buone occasioni per mettersi in luce. Per il Sagittario questa è una giornata interessante: siete molto indecisi, dato che delle decisioni vanno in contrasto con qualche idee della famiglia. Qualcuno di voi è probabile che abbia avuto una proposta importante che però ha determinato un vostra indecisione.

© Riproduzione Riservata.