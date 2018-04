Professore bullizzato da alunno dopo brutto voto/ “In ginocchio e mi metta sei, qui comando io!”

Professore bullizzato presso l'Itc in provincia di Lucca

Un nuovo episodio di bullismo arriva da Lucca, questa volta, da parte di un alunno nei confronti di un professore. Nell’Itc alla periferia della nota cittadina toscana, un docente è stato aggredito verbalmente da un suo studente, perché “colpevole” di aver messo un brutto voto al ragazzo. Il siparietto inquietante è stato ripreso con uno smartphone e postato in rete, a testimonianza di un gesto preoccupante. «Prof non mi faccia arrabbiare, metta sei», le urla del giovane al proprio insegnante, poi, con il dito puntato alla faccia, ha inveito: «Qui comando io. Si metta in ginocchio». Un gesto irripetibile, reso ancora più grave dal fatto che l’intera classe ha sostenuto l’alunno aggressore, postando poi il video dell’accaduto sui vari social network.

LE PAROLE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente dell’Itc dove è avvenuto l’episodio, Cesare Lazzari, ha parlato ai microfoni del quotidiano toscano La Nazione, annunciando provvedimenti: «Saranno presi provvedimenti, ci sono già 2-3 procedimenti disciplinari in corso – ha ammesso - un fatto gravissimo, l'insegnante è sconcertato. Ed è grave anche che non sono venuto a saperlo dall'interno della classe, ma da persone esterne. Questo silenzio, se non addirittura complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé». Pare che non è la prima volta che nella classe in cui è stato bullizzato il professore, si siano verificati casi simili, visto che lo stesso gruppo di studenti è decisamente problematico, al punto che sarebbe già stato avviato uno specifico trattamento psicologico.

