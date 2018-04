Renato Vallanzasca chiede libertà condizionale/ Tribunale Milano, equipe carcere Bollate: “è molto cambiato”

Renato Vallanzasca, la difesa chiede la libertà condizionale: ritorno in aula al Tribunale di Milano. Carcere di Bollate, "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"

17 aprile 2018 Niccolò Magnani

Renato Vallanzasca (LaPresse)

Il “Bel Renè” torna in aula nel Tribunale di Sorveglianza di Milano: Vallanzasca, il protagonista della malavita milanese tra gli anni Settanta e Ottanta, è come noto condannato a 4 ergastoli e 296 anni complessivi di carcere ma dopo la revoca del 2014 ora torna a chiedere la libertà condizionata e la semilibertà. In aula oggi hanno testimoniato alcuni medici e personale dell’equipe del carcere di Bollate dove Renato Vallanzasca sta scontando la sua pena e hanno riferito che il suo profilo è molto cambiato e migliorato in questi ultimi 4 anni. Va ricordato che il malavitoso nel 2013 aveva già ottenuto la libertà vigilata e proprio durante un permesso premio, un anno dopo, tentò di rubare due paia di mutande, delle cesoie e del concime per piante per un valore minimo davvero irrisorio (circa 70 euro). Per quell’assurdità commessa gli furono comminati 10 mesi per tentata rapina ma soprattutto le porte del carcere si riaprirono immediatamente, perdendo il regime di semilibertà così faticosamente guadagnato. Non solo, lo scorso agosto 2017, Vallanzasca si rese protagonista di un altro episodio alquanto eclatante quando aggredì un agente del penitenziario in presenza di altri detenuti e dei familiari per futili motivi. «Ora però noi confidiamo che il Tribunale accolga un’istanza che alla luce di quanto scrive il carcere di Bollate appare del tutto legittima dopo mezzo secolo di carcere». Già, ma la struttura cosa ha detto di così determinante?

L’EQUIPE DEL CARCERE DI BOLLATE: “È MOLTO CAMBIATO”

Il 67enne “Bel Renè” ha avuto «un cambiamento profondo, intellettuale ed emotivo» e «non potrebbe progredire con altra detenzione»: per questo motivo si ritiene che «possa essere ammesso alla liberazione condizionale», scrive l’equipe di osservazione e trattamento del carcere di Bollate. La richiesta formulata al Tribunale dalla difesa è dunque, in base a queste osservazioni, proprio quella di finire di scontare la pena fuori dal carcere in regime di libertà vigilata. Non solo, vi sarebbe anche un rapporto disciplinare nei confronti della guardia penitenziaria che ebbe una discussione con conseguente aggressione nell’area colloqui del carcere nello scorso agosto: in questo modo, si pensa che Vallanzasca possa uscire ridimensionato in positivo da quella vicenda, atto decisivo per poter chiedere di uscire dalla galera e scontare la pena in maniera diversa fino ad adesso. Nei prossimi giorni il Tribunale di Sorveglianza dovrà decidere, dopo che nell’udienza di ieri e oggi sono stati presentati i nuovi documenti e la ufficiale richiesta della difesa del carcerato più famoso del Nord Italia.

