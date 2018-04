Rimini, tenente Usa ubriaca e seminuda in spiaggia/ Ufficiale Nato ancora in stato di choc

17 aprile 2018 Paolo Vites

Questa volta non ci sono di mezzo carabinieri italiani che si approfittano di ragazze americane ubriache, questa volta ha fatto tutto lei, sembra dalle prime ricostruzioni. Domenica mattina, Rimini, la capitale del divertimento italiana, quartiere Marina, un uomo vede una donna seminuda che barcolla e inciampa sulla spiaggia. Preoccupato, sembra quasi vittima di violenza sessuale, chiama i carabinieri e quando questi arrivano la sorpresa. Non è una donna qualunque, è un tenente del temibile esercito americano. Poco lontano infatti, a Poggio Renatico, si trova una base americana della nato.

27ENNE SOLDATESSA COMPLETAMENTE UBRIACA

Il militare, 27 anni, era totalmente ubriaca, risultato di una notte di divertimento eccessivo. Pensando anche loro che avesse subito uno stupro, i carabinieri l'hanno portata al pronto soccorso dove però non è risultata alcuna violenza. Della serata precedente il militare non aveva alcun ricordo, c'è voluta l'amica che era stata con lei per raccontare di una bevuta notevole al pub. Poi lei è tornata al suo albergo, il tenente, che non aveva neanche gli indumenti intimi, a russare in spiaggia. Le è andata bene, adesso se la dovrà vedere con i suoi ufficiali. Sperando che in caserma non ce ne siano come il sergente Hartman, quello del film Full Metal Jacket, il cui attore, Ronald Ermery, è morto proprio ieri.

