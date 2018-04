SCONTRINO BAR IN DIALETTO SARDO/ La titolare parla solo nella lingua di Oliena: fa il giro del web

Se andate al bar Genia di Oliena in provincia di Nuoro portatevi il dizionario sardo-italiano: qua si battono scontrini solo in dialetto e cibi e bevande non sono in italiano

17 aprile 2018 Paolo Vites

Lo scontrino incriminato

Sta facendo il giro del web la foto di uno scontrino di un bar, il Genia di Oliena in provincia di Nuoro, postata da un cliente. Lo scontrino infatti è stampato in dialetto sardo, anzi no attenzione se no la titolare si infuria: in lingua olianese, quella di Oliena. E' da anni infatti che la titolare, Eugenia Vacca, una donna di 34 anni, fa così: batte scontrini in dialetto e si rivolge ai clienti solo in dialetto. Come si legge in una agenzia dell'Ansa "l'aperitivo diventa "Rifrishu", gli snack "Pittitos", la birra di marca "Birra 'e casta". E a chiusura della ricevuta fiscale appare il saluto "a mengius viere in salude" che sostituisce il "grazie e arrivederci". Peggio dei cartelli stradali in lingua tedesca in provincia di Bolzano.

IL DIALETTO E LE SPIEGAZIONI

Sempre all'Ansa la titolare spiega che "volevo sottolineare che la lingua deve essere parlata e scritta per non perderla, ma volevo anche divertirmi con i miei clienti di Oliena e del circondario che mi prendono in giro per la mia ostinazione a rivolgermi loro in olianese. Non mi passa per la testa di chiedere ad esempio se bevono la birra in bicchiere o al bacio: per me la birra si beve 'in sa tassa' o 'a fruncu'". La lingua sarda, aggiunge, va parlata e insegnata ai bambini. Fortunatamente si definisce "non estremista": se un cliente non è sardo e non capisce il dialetto gli parla in italiano. Qualcosa del genere tentarono di fare anche alcuni leghisti in diverse scuole della Lombardia: fortunatamente tutto finì ben presto. Vabbè, adesso sapete che un "mes'abba" costa 0,20 centesimi di euro e che il "pittittos" è gratis. Cosa sono? Boh.

© Riproduzione Riservata.