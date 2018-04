SOPRAVVIVE A 50 ARRESTI CARDIACI IN SEI GIORNI/ Milano, mamma salva con intervento record mai eseguito prima

Un caso gravissimo, una alterazione di cellule impazzite nel cuore causavano arresti cardiaci ogni 15 minuti in una donna napoletana, salvata con un intervento mai eseguito prima

17 aprile 2018 Paolo Vites

Aritmia gravissima, attacchi cardiaci anche ogni 15 minuti. In sei giorni ben 50 arresti. Il tutto a causa di "una fibrillazione ventricolare provocata da cellule impazzite nel sistema elettrico del cuore" si legge oggi sul Corriere della sera. E' l'incredibile caso di una donna di 31 anni napoletana, giudicata dai medici dell'Ospedale del Mare del capoluogo campano impossibile da salvare vista la situazione. Qualcuno di loro però, in un ultimo disperato tentativo, ha contattato un collega che lavora al Policlinico San Donato in Lombardia. Si accende una speranza e grazie all'intervento di un aereo dell'esercito, Katia, la malata, viene portata a San Donato insieme a una equipe di medici rianimatori che continuano a lavorare su di lei per tenerla in vita. Qua il dottor Calo Pappone, il medico contattato da Napoli, ha una intuizione coraggiosa, tentare qualcosa mai fatto prima: "un’ablazione particolare e complicata, con l’introduzione di un catetere all’interno del cuore in modo da far passare corrente elettrica per distruggere le cellule responsabili dell’aritmia".

LA MAMMA È SALVA

Nel 2016 si era scoperto cosa causa queste crisi terribili: un piccolo frammento di Rna, chiamato microRNA-31, presente in quantità abnormi nelle cellule cardiache “impazzite”. La fibrillazione atriale è caratterizzata da un ritmo cardiaco irregolare e accelerato, che si origina nelle due camere cardiache superiori (gli atri) impedendo il loro corretto funzionamento. In realtà il tipo di intervento era già stato eseguito prima, ma mai "il bersaglio era fisso e la fibrillazione era avvenuta in precedenza" come in questo caso. Tutto è andato per il meglio. Si temeva che il grande numero di arresti cardiaci potesse aver procurato danni al cervello, ma non ci sono state conseguenze. In sostanza, due equipe di medici consultandosi a distanza di mille chilometri hanno salvato una vita, un esempio di come si dovrebbe lavorare nella sanità, in dialogo e aiuto reciproco tra ospedali diversi. La donna, una figlia di tre mesi, ha dichiarato di vivere una nuova vita e soprattutto grata di poter crescere la sua bambina.

