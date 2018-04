Stefano Cucchi, "modificate note su stato di salute"/ Cinque carabinieri a processo: "ordine dei superiori"

Stefano Cucchi, "modificate note su stato di salute": cinque carabinieri a processo per aver falsificato il verbale sulla morte del geometra romano nel 2009

Stefano Cucchi (Facebook)

Stefano Cucchi, "modificate note su stato di salute": nuovi aggiornamenti sulla tragica morte del geometra romano dello scorso 22 ottobre 2009 durante la custodia cautelare. Come sottolinea Repubblica, a processo cinque carabinieri: oggi sono stati ascoltati due militari come testimoni nel processo e, secondo quanto emerso, i vertici dell’arma erano già a conoscenza del pestaggio subito da Cucchi, ben prima che il caso finisse all’attenzione della magistratura e della stampa. E gli stessi vertici fecero in modo affinchè la vicenda venisse presentata con una versione soft nelle varie informative destinate alle autorità giudiziarie. Il pubblico ministero Giovanni Musarò ha sentito le deposizioni di due testimoni nel corso del processo bis in corte d’assise. I cinque carabinieri a processo sono accusati di aver pestato Stefano Cucchi, di aver falsificato il verbale e di aver dato la colpo dell’aggressione a tre agenti della polizia penitenziaria, già processati ed assolti in via definitiva.

"MODIFICATE NOTE SU STATO DI SALUTE"

Gianluca Colicchio, piantone di Tor Sapienza, annotò il 26 ottobre del 2009 alle 18.40 sull’arrivo di Cucchi: “Trascorsi circa 20 minuti Cucchi suonava al campanello di servizio presente nella cella e dichiarava di aver forti dolori al capo, giramenti di testa, tremore e di soffrire di epilessia”. Questa annotazione, sottolinea Repubblica, riporta sul foglio lo stesso numero di computer di una seconda versione più sfumata, in cui vi era scritto che “Cucchi dichiarava di soffrire di epilessia, manifestando uno stato di malessere generale verosimilmente attribuito al suo stato di tossicodipendenza e lamentandosi del freddo e della scomodità della branda in acciaio”. Colicchio, in aula, ha riconosciuto la propria firma in calce sui due verbali, ammettendo però che la seconda versione non corrisponde al vero. Il carabiniere scelto Francesco Di Sano, invece, ha ammesso nel corso dell’udienza di essere stato invitato a ritoccare il proprio verbale perché troppo dettagliato.

