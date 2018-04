ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: nuovo attacco missilistico in Siria su Damasco e Homs (17 aprile)

17 aprile 2018 Fabio Belli

Camera, nei bagni incisa una svastica (foto LaPresse)

Nuovo attacco missilistico in Siria

Nella notte altro attacco missilistico sulla Siria. La tv di stato ha denunciato che sono stati abbattuti alcuni missili lanciati da aerei non identificati provenienti dal Libano. Il Pentagono ha fatto sapere che questa volta non c'è stata alcuna attività militare statunitense, mentre anche Israele non riconosce la paternità dell'azione, che indirizzata a una base militare nei pressi di Damasco e a un aeroporto non ha comunque prodotto danni. Diversa la situazione per l'attacco di due giorni fa. Una conferma che per quanto anonima fornisce l'idea del livello di tensione nel Medio Oriente, con un altro ufficiale dell'Esercito israeliano che ammette che nella notte tra il 8 e il 9 aprile anche l'esercito israeliano ha partecipato all'attacco contro il regime di Assad. Ad essere colpita la base T4, un installazione direttamente responsabile della creazione di armi chimiche. L'attacco israeliano è stata una ritorsione contro la concessione dello spazio aereo siriano agli iraniani, che a febbraio avevano tentato di attaccare gli israeliani. Intanto non accenna a placarsi la tensione tra Russia e alleati, con Mosca che continua a parlare di aggressione alla sovranità di un paese neutrale. Nella crisi spicca l'assenza di unità da parte dell'Unione Europea, con lo stesso presidente Antonio Tajani che chiede ai paesi del vecchio continente di evitare di affrontare la crisi in...ordine sparso.

E' Salvini a dettare l'agenda politica

Giornata di dichiarazione quella di oggi per Salvini, che da una parte stoppa un eventuale governo di transizione, e dall'altro riprende Di Maio ricordandogli che è il centro-destra Unito di fatto ad aver vinto le elezioni. Salvini impiegato in un tour elettorale in vista delle prossime elezioni regionali avverte il MoVimento 5 Stelle sottolineando che se alle prossime regionali la Lega continuerà a crescere in termini di consenso potrebbe nascere un esecutivo interamente di centro-destra. Il leader del Carroccio è anche l'unico che si è schierato in maniera forte contro i bombardamenti in Siria, parlando con i giornalisti ha sottolineato che un esecutivo da lui presieduto prenderà immediatamente le distanze da quelli che lui chiama i "bombaroli"

Svastica incisa sul bagno della Camera

Giallo a Montecitorio: sulla porta di una delle toilette della Camera dei Deputati, è stata incisa una svastica con un verso di una canzone risalente al nazismo, un inno della Wehrmacht chiamato: "Il carro armato sta ruggendo". Il presidente Roberto Fico ha immediatamente aperto una verifica per comprendere chi possa aver compiuto il gesto, considerando che la Camera non è frequentata soltanto da deputati o da personale di servizio. Vi sono anche giornalisti e soprattutto studenti di molte scolaresche che visitano ogni anno Montecitorio: si sta cercando di capire se sia possibile risalire all'autore del gesto, che ha inciso sul legno della porta sia la svastica, sia la frase della canzone nazista.

Arriva la primavera

Una coda dell'inverno che ho ormai giorni contati stante l'arrivo di una fase di alta pressione, foriera di bel tempo e temperature al di sopra della media stagionale. A sentire i meteorologi il freddo sta per lasciare ormai il belpaese, e da19 le temperature potrebbero arrivare alle soglie dei 30 gradi. Per il primo ponte primaverile, quello del 25 aprile, previsto sicuramente buon tempo in tutta Italia, previsioni più incerte per il ponte del primo maggio, anche se difficilmente la giornata della festa dei lavoratori sarà contraddistinta dalla pioggia. Intanto iniziano ad arrivare i primi turisti con le zone di mare affollate soprattutto di Tedeschi e francesi, gli arrivi non fanno altro che confermare il trend che vede l'Italia nelle prime posizioni riguardo il "turismo europeo".

Oltre 200 milioni di euro di evasioni scoperti a Latina

Un'imponente evasione fiscale di oltre 200 milioni di euro è stata scoperta oggi dagli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato a Latina. Tutto ruotava attorno a Pasquale Maietta ex deputato di Fratelli d'Italia nonché presidente del Latina calcio, grazie alle sue conoscenze il fiume di denaro riusciva ad essere ripulito venendo sottratto agli occhi del fisco. Sono ben 13 le persone finita nei guai, per 7 di esse si sono aperte le porte del carcere. All'interno dell'operazione la procura ha disposto un sequestro di circa 40 milioni di euro in contanti, unitamente ad appartamenti per un valore approssimato di ulteriori 25 milioni di euro.

Serie A, oggi inizia il turno infrasettimanale

Via al turno infrasettimanale di Serie A: la trentatreesima giornata del massimo campionato parte con l'anticipo previsto a San Siro alle ore 20.45 tra Inter e Cagliari. I nerazzurri di Spalletti sono senza gol e senza vittoria da tre giornate consecutive, mancando la fuga al terzo posto e ritrovandosi quinti, a una lunghezza di distanza dalla coppia delle romane. Domani Juventus in trasferta a Crotone, delicato impegno per la Lazio a Firenze mentre il Napoli tenterà di tenere viva la lotta Scudetto, in vista dello scontro diretto all'Allianz Stadium, sfidando in casa l'Udinese che vuole evitare di portare a 10 il record di sconfitte consecutive.

