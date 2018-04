Voto di scambio, arrestato deputato Giuseppe Gennuso/ Ultime notizie, Sicilia: c'è l'aggravante mafiosa?

Voto di scambio in Sicilia, arrestato deputato Giuseppe Gennuso: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica siciliana: accordo con la cosca di Avola?

17 aprile 2018 Silvana Palazzo

Voto di scambio, arrestato deputato Giuseppe Giannuso (LaPresse)

Terremoto nella politica siciliana: il parlamentare regionale Giuseppe Gennuso è stato arrestato questa sera con l'accusa di voto di scambio. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo, ed è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa. L'inchiesta vede coinvolte altre persone, ma sono poche le informazioni, perché vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti della Dda di Catania. Stando a quanto riportato da Tgr Sicilia, Gennuso, 65 anni, della lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti, avrebbe stretto un accordo con la cosca di Avola per assicurarsi l'elezione alle ultime regionali. All'accusa di voto di scambio si aggiungerebbe dunque l'aggravante mafiosa. Gennuso, come riferisce Live Sicilia, è stato posto agli arresti domiciliari. Stesso provvedimento per Massimo Rubino, considerato il procacciatore di voti per conto di Cosa nostra a favore di Gennuso. In carcere Francesco Giamblanco, genero del boss di Avola Crapula, è stato raggiunto anche lui da ordine di cattura.

VOTO DI SCAMBIO, ARRESTATO DEPUTATO GIUSEPPE GENNUSO

L'inchiesta che ha portato all'arresto di Giuseppe Gennuso è stata coordinata dalla Dda di Catania e si è avvalsa delle denunce del giornalista Paolo Borrometi. In un articolo del febbraio scorso il giornalista ha parlato delle frequentazioni particolari. Nel corso delle elezioni regionali del 5 dicembre 2017 un amico del capomafia Michele Crapula si espone e fa pubblicamente campagna elettorale per Giuseppe Gennuso. Si tratta di Massimo Rubino, su cui il giornalista scriveva di «dati di fatto che sono incontrovertibili, come il legame di Rubino con i Crapula e la campagna elettorale che lo stesso ha fatto per il deputato di Rosolini». Gennuso, che ha trascorso una vita in politica, è stato eletto nel 2006 con il Movimento per l'Autonomia, conquistando 6.606 preferenze a Siracusa. Nel 2008 riesce sempre con Mpa a conquistare 14.326 preferenze. Nel 2015 subentra a Pippo Gianni per la ripetizione parziale delle elezioni regionali. Nel 2017 con Idea Sicilia, popolari e autonomisti, si candida al sostegno di Nello Musumeci e conquista 6.567 voti nel collegio di Siracusa.

