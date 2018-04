Arezzo, botte e minacce agli anziani di una casa di riposo/ Video, sei infermieri interdetti

Arezzo, botte e minacce agli anziani di una casa di riposo: video, sei infermieri interdetti tutti compresi fra i 40 e i 60 anni. Sette gli indagati, di cui sei sono donne, tutti italiani

Sei infermieri sono stati scoperti mentre picchiavano, minacciavano e insultavano gli anziani di una casa di riposo Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo, in Toscana. A scoprire il fattaccio sono stati i carabinieri di Bibbiena, che hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura interdittiva del divieto dell'esercizio della professione sanitaria, emessa dal gip di Arezzo, nei confronti dei sei dipendenti della struttura di cui sopra. Le persone indagate sono in totale sette, di cui sei donne e un uomo, tutti italiani e di età compresa fra i 40 e i 60 anni. Secondo quanto spiegato dai carabinieri in apposito comunicato, gli infermieri della casa di riposo schiaffeggiavano, insultavano e maltrattavano i poveri anziani ricoverati, con violenze di ogni genere.

Le indagini sono state condotte con l’ausilio fondamentale delle telecamere piazzate all’interno della struttura dagli stessi carabinieri, che hanno registrato i filmati in cui sono state appunto appurate le violenze che i pazienti subivano. L’operazione è avvenuta alle prime luci dell’alba, con i parenti degli ospiti dell’ospizio ignari di quanto accadesse nella struttura. Dalle immagini, che potete trovare nel video pubblicato qui, sul nostro canale Youtube, si sentono gli infermieri che inveiscono nei confronti degli anziani indifesi: «Non ne posso più, accidenti ai vecchi e a chi li ha creati quel giorno, non vi sopporto più, ne voi e ne le mie colleghe, capito? Sta calma un pochino, sta ferma», con l’aggiunta di insulti e percosse gratuiti. Una situazione ai limiti della follia a cui fortunatamente le forze dell’ordine hanno messo la parola fine.

