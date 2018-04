Busto Arsizio, controsoffitto crollato in scuola elementare/ Ultime notizie: terrore in classe, 3 bimbe ferite

Busto Arsizio, crollato controsoffitto nella scuola elementare De Amicis: terrore in classe e spavento, solo tre bimbe ferite per fortuna. "La sicurezza prima di tutto" spiega il sindaco

18 aprile 2018 Niccolò Magnani

Busto Arsizio, crolla controsoffitto in scuola (LaPresse)

Momenti di panico in una classe della scuola elementare “Edmondo De Amicis” di Via Dante a Busto Arsizio: è crollato questo pomeriggio un controsoffitto, all’improvviso, e ha travolto alcuni bambini ancora presenti nell’aula della Scuola Primaria lombarda. Erano circa le 16 quando una parte del controsoffitto si è staccata dalla parte superiore della classe, piombando sui banchi ancora occupati da piccoli scolari: per fortuna non sembrano esserci conseguenze gravissime, anche se tre bambine sono rimaste comunque ferite (lievemente) e trasportate subito in ospedale. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e nel giro di poche ore hanno messo in sicurezza l’edificio che comunque fino a domenica almeno rimarrà chiuso per evidenti motivi di sicurezza fino ad una completa verifica dell’agibilità da parte degli uffici competenti. Il terrore scattato dopo il crollo della soffittatura ha spaventato bambini, insegnanti e dipendenti all’interno dell’istituto comprensivo G.A. Bossi: sul posto è arrivato anche il sindaco di Busto, Emanuele Antonelli, per prestare soccorso e aiuti alla comunità rimasta sotto choc dopo l’incidente per fortuna senza grandi conseguenze.

CROLLO DI 10 METRI DI CONTROSOFFITTO

Secondo le prime stime dei Vigili del Fuoco, la parte crollata riguarda circa 10 metri quadri di controsoffitto ed è situata nell’aula di una seconda elementare: «Domani mattina interverranno tre imprese, una per piano per verificare tutta la controsoffittatura. Abbiamo rischiato tantissimo. Mi sono spaventato moltissimo: è stato davvero pericoloso. C’era anche una rete che copre tutto il controsoffitto, ma è caduta anche lei. Evidentemente non è una rete che tiene e adesso dobbiamo scoperchiare quattro piani di scuola», ha spiegato il primo cittadino di Busto Arsizio, subito attivato per provare ad intervenire sulla struttura gravemente danneggiata. «Dall’esterno sembra un gioiellino ma in realtà non è così visto che avevamo già in programma alcuni interventi. La sicurezza deve essere una priorità. La scuola rimarrà chiusa fino a domenica», ha poi aggiunto Antonelli, spiegando che il comune avrebbe anche delle cifre pronte da spendere per eventi del genere (un avanzo di amministrazione) ma «non possiamo utilizzarli per il patto di stabilità».

