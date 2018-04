Concorso Agenzia delle Entrate/ 650 posti in 4 bandi di assunzioni: info, requisiti e scadenza

Concorao pubblico Agenzia delle Entrate: 4 bandi di assunzioni per 650 posti a tempo indeterminato. Info, requisiti principali e scadenza: le divisioni Regione per Regione

18 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sono stati messi online dall’Agenzia delle Entrate i 4 attesissimi bandi di concorso pubblico per un complessivo numero di assunzioni pari a 650 posti: sono tutti incarichi a tempo indeterminato e sono distribuiti tra 510 funzionari tributari, 120 funzionari tecnici, 2 funzionari tecnici con un bando ad hoc per la Valle d’Aosta e infine 20 esperti statistico-economici. Partendo dal primo bando più consistente, il Concorsone di Agenzia delle Entrate prevede le assunzioni nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. La divisione, regione per regione, vede i seguenti posti in palio: 115 in Lombardia, 60 in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana; 30 posti in Lazio, Liguria; 20 in Umbria; 15 nelle Marche, provincia di Bolzano, provincia di Trento; 10 in Valle d’Aosta. Per i requisiti maggiori di questo preciso bando di concorso abbiamo diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge, oltre ai requisiti classici validi per tutti i concorsi pubblici che trovate in questo bando ossia cittadinanza italiana.

I 4 BANDI DI CONCORSO E LA SCADENZA

Per il secondo bando di concorso pubblico più consistente in Agenzia delle Entrate - per i 118 funzionari tecnici per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico - i posti suddivisi sono anche qui collocati in tutte le Regioni: 26 in Lombardia; 15 in Piemonte; 12 in Emilia Romagna e Veneto; 8 in Toscana, 6 in Sardegna; 5 in Abruzzo; 4 in Friuli, Lazio e Calabria; 3 nelle Marche, Molise e Sicilia; 2 in Basilicata, Umbria, Liguria; 1 per Trento, Puglia e Campania. Tra i principali requisiti si hanno diploma di laurea in ingegneria o architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, oppure laurea specialistica o laurea magistrale oltre ai requisiti generali proposti per tutti i concorsi. Il terzo bando invece prevede 20 posti per sperti in analisi statistico-economiche è necessario possedere Diploma di laurea in Economia e commercio, Statistica, Matematica e Fisica o diplomi di laurea equipollenti o laurea specialistica o laurea magistrale equiparate, come requisiti. Ricordiamo che la scadenza di tutti i bandi, compreso il quarto bando per soli 2 posti in Valle d’Aosta, è fissata dall’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 17 maggio 2018 con le modalità che trovate qui sul sito ufficiale.

