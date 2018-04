Disneyland in Sicilia: il parco giochi sorgerà a Termini Imerese/ L’assessore conferma: “Vertice a breve"

Disneyland in Sicilia: il parco giochi sorgerà a Termini Imerese, l’assessore conferma: “Vertice tra pochi giorni”. Si riapre il progetto nato nel 2013, e mai realizzato: a breve un incontro

Disneyland potrebbe sorgere a breve a Termini Imerese

Anche l’Italia potrebbe a breve avere il proprio Disneyland. Dopo Parigi il luogo prescelto sarebbe la Sicilia, e precisamente Termini Imerese, località nota soprattutto per la fabbrica FIAT, in provincia di Palermo. Un progetto che è nato diversi anni fa, ma il discorso con Walt Disney si interruppe bruscamente, ed ora, sembra pronto a riaprirsi. A confermare le indiscrezioni è stato direttamente l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, anticipando un incontro con la nota casa di produzione cinematografica statunitense: «Diremo loro che la Sicilia è disponibile e aperta agli investimenti – le parole di Armao, ospite di un forum nella sede dell’Agenzia Italpress, riprese da Palermotoday - stiamo tentando di riaprire il dialogo interrotto qualche anno fa».

“TERMINI IMERESE TORNA A SPERARE”

Il vis a vis dovrebbe tenersi all’inizio del prossimo mese, e anche il sindaco di Termini, Francesco Giunta, ha espresso la propria soddisfazione per la riapertura del progetto: «Termini Imerese adesso torna sperare – le sue parole - non possiamo che essere felicissimi per la notizia della possibile realizzazione di un Parco Disney». L’idea nacque nel 2013 da parte della stessa Walt Disney, che decise di contattare la Regione Sicilia per creare un parco giochi a Termini Imerese, promettendo un investimento da 750 milioni di euro. Peccato però che l’incontro fra le due parti non andò benissimo, giusto per dire un eufemismo, con i vertici americani che abbandonarono in fretta e furia la Sicilia, come raccontato da un lettore a Palermotoday, per via dell’atteggiamento indisponente degli esponenti della stessa regione siciliana.

