Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (215/2018)

Per gli appassionati di SiVinceTutto è il grande giorno, quello dell'estrazione. Oggi, mercoledì 18 aprile, torna l'appuntamento con la fortuna per questo gioco speciale del Superenalotto. I vincitori crescono, ma la formula non cambia: bisogna scegliere sempre 12 numeri per centrarne 6 e provare a vincere. Chi vuole essere sicuro di non mancare alcun appuntamento con la dea bendata sfrutta le giocate in abbonamento per partecipare a più di un concorso. SiVinceTutto ha pensato proprio a tutto per agevolare i suoi giocatori. Ricordate, però, che per l'estrazione di oggi si può giocare fino alle 19.30, poi si apre la fase delicata dell'estrazione, quella che porta ai numeri vincenti. Indovinare la combinazione fortunata e la condicio sine qua non per la vittoria del primo premio, ma questa non è l'unica strada per risultare vincitori, visto che ci sono altre categorie di vincita: si può vincere infatti anche indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri vincenti.

Queste sono ore di attesa per chi gioca a SiVinceTutto, ma prima di concentrarci sull'estrazione di oggi vi informiamo di una novità: l'estrazione di mercoledì prossimo è stata anticipata a lunedì 23 aprile. A cambiare però è solo la data, tutto il resto no. Oggi però c'è grande attesa per i nuovi numeri vincenti, anche perché l'assalto della scorsa settimana è andata a vuoto per quanto riguarda il primo premio. Nessuno ha indovinato i sei numeri della combinazione fortunata, ma in 8 hanno realizzato il “5” da 1.439,53 euro. Stasera bisognerà fare meglio per cercare di raccogliere una vincita ancor più corposa. Ma molto dipenderà dalla dea bendata e dal giro che farà stasera... Prima di far partire il conto alla rovescia, andiamo nello specifico con quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti l'11 aprile scorso sono stati: 2-12-27-36-40-83. Tra qualche ora conosceremo la nuova combinazione fortunata, e allora buona fortuna!

