Euroflora Genova: 110 mila biglietti già venduti. 250 espositori da tutto il mondo per la fiera del fiore e delle piante. Si apre questo sabato la kermesse floreale in quel di Nervi

Tutto pronto per Euroflora 2018 a Nervi

Farà il suo esordio sabato 21 aprile Euroflora, l’esposizione internazionale di fiori e piante in quel dei Parchi di Nervi (prima volta in questa splendida location), in provincia di Genova. Una kermesse che è già un successo, visto che i tagliandi venduti sono ben 110 mila. Una fiera che si preannuncia memorabile, tenendo conto che saranno 250 gli espositori fra florovivaisti, paesaggisti, maestri fioristi e decoratori floreali. 90 invece le aree espositive a giardino, e 5 km di percorsi, il tutto distribuito su ben 86mila metri quadrati di superficie. Presenti i fiori italiani, ma anche cinesi, francesi, spagnoli, statunitensi e infine di Taiwan. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha spiegato: «I costi per organizzare l’evento – si legge su IlSecoloXIX - sono stati meno di 4 milioni, abbiamo raccolto quasi un milione dagli sponsor, il punto di pareggio lo raggiungeremo con 180 mila biglietti».

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Così invece il presidente della Regione, Giovanni Toti: «Torna una grande manifestazione che darà lustro a Genova, è un risultato del centrodestra che governa in Regione e in Comune. È stata una grande scommessa del sindaco Bucci, qualcuno ha storto il naso, invece ci siamo e il successo sarà strepitoso». Per motivi legati alla sicurezza, ogni giorno non potranno entrare più di 20 mila persone, e all’evento si potrà arrivare solamente tramite i mezzi pubblici, di modo da evitare che il traffico cittadino, già a livelli caotici nella normalità, manda in tilt il capoluogo ligure. Euroflora torna a Genova sette anni dopo il 2011, quando fu organizzato negli spazi della Fiera: «Ai genovesi dico che non possono mancare di visitare la bellezza di Euroflora – ha concluso il primo cittadino - che è a casa loro, a chi viene da fuori Genova dico di venire a vedere una cosa unica in Europa».

