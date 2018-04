FIRENZE, FATTURE FALSE: CHIUSE INDAGINI SU GENITORI DI MATTEO RENZI/ Verso il processo anche per Dagostino?

Firenze, chiuse le indagini sui genitori di Matteo Renzi: Tiziano Renzi e Laura Bovoli indagati per presunte fatture false, le accuse della Procura e i timori dopo il caso Consip

18 aprile 2018 - agg. 18 aprile 2018, 15.18 Niccolò Magnani

Indagati genitori di Matteo Renzi (LaPresse)

Si sono ufficialmente chiuse le indagini su Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi e sull'imprenditore Luigi Dagostino in merito alla presunta emissione di alcune false fatture. L'inchiesta è stata condotta dai pm Luca Turco e Christine von Borries e proprio la procura di Firenze aveva iscritto i nomi dei tre soggetti nel registro degli indagati. Gli avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati a tutti e tre proprio nella mattinata odierna. Ora però, come spiega La Stampa, il rischio per i genitori di Renzi è proprio l'avvio di un processo. La conclusione delle indagini preliminari, infatti, quasi sempre rappresenta il preludio di una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti indagati. Nell'ambito dell'inchiesta, sarebbero due nello specifico le fatture anomale rispetto alle prestazioni di fatto svolte e rispettivamente una da 130 mila euro e l'altra da 10 mila. La prima sarebbe stata emessa dalla "Eventi 6" della famiglia Renzi, detenuta da una società con sede a Cipro e un tempo gestita da Dagostino e la seconda emessa dalla Party srl, oggi in liquidazione ma con soci Tiziano Renzi e la Nikila Invest con Dagostino amministratore. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LE ACCUSE DELLA PROCURA

Questa mattina sono stati notificati dalla Procura di Firenze gli avvisi di conclusione delle indagini a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell’ex premier Pd per l’inchiesta sulla presunta emissione di false fatture che vede indagato anche l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino. La Procura di Firenze ha da tempo indagato sulle varie attività in Toscana legate agli outler commerciali e nel corso dei dati emersi, i genitori di Matteo Renzi sono risultati passibili di presunte fatture false; i sostituti procuratori Luca Turco e Christine von Borries hanno indagato e ora fatto sapere di aver concluso l’intera inchiesta, pronti a capire se vi saranno i termini per un rinvio a giudizio o se invece si chiuderà tutto con un’archiviazione. Nel corso delle indagini, come riporta Firenze Repubblica, la Procura e la Guardia di Finanza ha individuato due particolari fatture sospette per possibili gonfiamenti delle prestazioni effettivamente svolte. «Una, da 20 mila euro, che risulta essere stata emessa dalla Party srl, società fondata l'8 ottobre 2014 da Tiziano Renzi ( con il 40% della quote) e dalla Nikila Invest, srl amministrata dalla compagna di Dagostino Ilaria Niccolai ( 60%). E un'altra di 140 mila euro emessa dalla Eventi 6 e pagata dalla Tramor», segnalano su Rep in base alle carte della Procura.

TRA FATTURE E CONSIP, I “TIMORI” PER RENZI

Sempre secondo la Procura, i coniugi Renzi con la loro azienda avrebbero fornito alcuni servizi di “accoglienza per l’outlet di Reggello», ma con un importo della fattura non del tutto coerente con il valore delle prestazioni erogate. Su questo - e sulla parallela inchiesta di ben più alto valore “politico” della Consip - il padre di Renzi aveva scritto lo scorso 22 marzo una lunga lettera-appello in cui ribadiva «All'improvviso e del tutto casualmente dal 2014 la nostra vita è stata totalmente rivoluzionata: da cittadino modello a pluri-indagato cui dedicare pagine e pagine sui giornali. Ribadisco con forza e determinazione che non ho mai commesso alcuno dei reati per i quali sono stato, e in alcuni casi ancora sono, indagato». Il padre dell’ex segretario Pd aveva anche aggiunto che se bisogna essere davvero processati, lo si faccia in Aula di Tribunali e non sui giornali, «Passerò i prossimi anni della mia vita nei tribunali per difendermi da accuse insussistenti e per chiedere i danni a chi mi ha diffamato. Ma almeno potrò dire ai miei nipoti che la giustizia si esercita nelle aule dei tribunali e non nelle fughe di notizie e nei processi mediatici». In questa inchiesta sulle fatture false a Firenze e soprattuto sull’altra che vede coinvolto presunti giri sospetti sulla Consip (la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, ndr) il figlio Matteo Renzi teme un possibile “accanimento” giudiziario (anche se ben poche volte lo ha fatto notare, gli va riconosciuto ndr). Anzi, come ha scritto il direttore de “Il Dubbio” Piero Sansonetti dopo che pochi giorni fa la Procura di Roma ha allontanato il maggiore dei carabinieri Giampaolo Scafarto per aver “manomesso con dolo” elementi giudiziari falsi contro Renzi, «Possibile che l’idea che il risultato elettorale sia stato condizionato da una congiura giudiziario-giornalistica non turbi nessuno? Oppure la ragione per la quale questo turbamento non si manifesta sta semplicemente nel fatto che, comunque, il grosso della stampa italiana – diciamo così è correo?».

