Firenze, incidente stradale in viale Giovine Italia/ Ultime notizie: furgone travolge una bici, morto 34 enne

18 aprile 2018 Silvana Palazzo

Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 18 aprile 2018, a Firenze. Erano le 6.30 circa quando un giovane di 34 anni che stava percorrendo in sella a una bici viale Giovine Italia è stato travolto da un furgoncino. Come riportato da La Nazione, sul posto è intervenuto il personale del 118 e la polizia municipale, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare: è morto. Non è ancora chiara al momento la dinamica dell'incidente, né è stata resa ancora nota l'identità della vittima dell'incidente. Le forze dell'ordine dovranno stabilire eventuali responsabilità e ricostruire l'accaduto. Inevitabili comunque le ripercussioni sulla viabilità cittadina, a partire da piazza Beccaria, per tutti i viali fino a porta al Prato in uscita città. A Pescara invece nella notte si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto: l'episodio è avvenuto all'una nella zona nord della città, in via Caravaggio, nei pressi dell'incrocio con strada delle Fornaci. Un'auto ha colpito una pensilina bus e rischiato di cadere nella cunetta.

ROMA, CARAMBOLA TRA FURGONI: LUNGHE CODE E TRAFFICO IN TILT

Un incidente stradale è avvenuto anche a Roma, dove si è verificata una carambola tra tre furgoni sulle corsie del Grande Raccordo Anulare. Uno dei mezzi è rimasto fermo di traverso e questo ha congestionato il traffico in carreggiata esterna, sulla complanare per l'autostrada Roma-Fiumicino, alle prime luci di oggi. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.50, mentre i mezzi sono stati rimossi intorno alle 8.30. Stando a quanto riportato da RomaToday, non ci sarebbero feriti gravi. Per fortuna non è stato necessario l'intervento delle ambulanze, ma è andata diversamente agli automobilisti che si sono trovati questa mattina in carreggiata interna al Gra. Si sono formate lunghe code, favorire anche dall'orario di punta, con auto in fila dall'uscita 5 Cassia Veientana fino allo svincolo 29 Parco de' Medici, dove è avvenuto l'incidente. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Roma per lo svolgimento dei rilievi scientifici e il personale dell'Anas per ripristinare la normale viabilità.

