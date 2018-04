Milano, video dell’amica 13enne nuda in chat/ Sospesi 12 studenti di un liceo scientifico

In un liceo scientifico di Milano, un gruppo di 12 studenti è stato sospeso per aver pubblicato in rete il video di una loro amica, mentre si spogliava. Si tratta di un filmato riguardante una ragazza che all’epoca delle immagini aveva appena 13 anni. Una storia particolare quella che vi stiamo per raccontare, visto che il video circola ormai da diverso tempo. L’alunna aveva infatti deciso di dare vita ad un gioco “piccante”, inviando un video mentre si spogliava, al suo ex fidanzatino, quando i due frequentavano le scuole medie. Nulla di particolarmente scabroso sia chiaro, anche perché il video sarebbe dovuto rimanere un segreto della coppia. Peccato però, come riportato da Il Corriere della Sera, che il ragazzo destinatario del video, abbia "ben pensato" di far girare lo stesso filmato nella chat di gruppo degli amici del calcetto, forse per vantarsi.

I GENITORI HANNO SPORTO DENUNCIA

La “bravata” era arrivata all’attenzione dei genitori della ragazza, che decisero però di non denunciare l’accaduto, per proteggere la stessa, parlandone però con la madre e il padre del ragazzo. La vicenda sembrava morta sul nascere, peccato che un paio di settimane fa il video sia rispuntato nella chat di classe della giovane, che ora frequenta la prima in un liceo scientifico del centro di Milano. Ovviamente sconvolta la vittima, che pensava di averci messo una pietra sopra, mentre gli studenti coinvolti, tutti 14enni, sono stati sospesi per 10 giorni, con l’obbligo di svolgere in quel periodo lavori socialmente utili come ripulire cortili, aule e biblioteche. Il preside ha deciso di non soprassedere, usando la mano pesante, e invitando i genitori della giovane a sporgere denuncia. E' così scattato il procedimento penale, di cui si sta occupando il Tribunale dei minori.

