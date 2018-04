Paolo Fox/ Oroscopo di Ooggi 18 aprile 2018: i Gemelli voglioni di più, l'Acquario cerca energie

Paolo Fox, oroscopo oggi 18 aprile 2018. Previsioni segno per segno: i Gemelli vogliono molto di più, l'Acquario lotta per ritrovare energie dopo un inverno difficile

18 aprile 2018

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, MARTEDI' 17 APRILE

Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 17 aprile 2018. I Gemelli vogliono molto di più, nei periodi buoni incontrate sempre persone strane. Nella vita di tutti i giorni vi attirano i gialli e i misteri. L'Acquario lotta per trovare energia dopo che da settembre siete stati male. Per il Cancro il pianeta Saturno in opposizione si fa sentire anche se per fortuna avete Giove in posizione favorevole. Arrivate a ottenere tutto ma con maggiore fatica. Il Toro ha accordi potenziati in questi giorni grazie a un cielo benefico. Chi in questo periodo non ha la percezione che le cose cambino in positivo dovrebbe scrollarsi di dosso qualche problema legato al passato.

AMORE AL TOP PER...

Per il Leone il punto debole in questa giornata è l'amore ed i maggiori dubbi sono per chi vive due storie insieme. Per i nati sotto il segno del Toro, un appuntamento o un amore in questi giorni rivelano la vostra voglia di ritrovare le emozioni. Per la Vergine, rimandate gli incontri che contano alla giornata di venerdì. Il cielo è bello per l'amore. Ci saranno opportunità importanti a livello sentimentale per il Capricorno, rimandate gli incontri che contano alla giornata di venerdì. Il cielo è bello per l'amore, mentre per la Bilancia si sta vivendo, ma solo parzialmente, una fase di recupero. Per i nati sotto il segno del Cancro, i cuori solitari possono vivere una grande emozione, l'amore vi consente un vero riscatto in questo periodo.

LAVORO AL TOP PER...

Per gli amici del Leone, gli studenti possono completare un esame e, invece, chi ha una certa età può accettare un nuovo lavoro che permette migliori contatti. Voi siete molto ambiziosi e vi piace sacrificare qualcosa pur di ottenere una buona posizione. Sul lavoro i Gemelli dovranno chiarire una situazione in sospeso. Il Sagittario sbaglia se cerca di affrontare alcune cose di petto, è una settimana di transito o di stop. Non sapete ancora se accettare un impegno, dovete cedere un po' su qualcosa.

