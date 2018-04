Scomparsa Maria Pisoni, Oltre il Colle/ Continuano gli avvistamenti: 70enne si trova ad Iseo? (Pomeriggio 5)

Maria Pisoni, 70enne scomparsa da Oltre il Colle: proseguono gli avvistamenti. Dopo Milano e Roma, una donna afferma di averla vista ad Iseo. Le novità a Pomeriggio 5

18 aprile 2018 Emanuela Longo

Oltre il Colle, scomparsa Maria Pisoni

Dal pomeriggio della scorsa Pasqua non si hanno più notizie di un'anziana donna, Maria Pisoni, scomparsa da Oltre il Colle, piccolo centro in provincia di Bergamo. Ad occuparsi finora del suo caso, con l'intervento in studio di alcuni suoi familiari, tra cui la figlia Marzia, è stata la trasmissione Pomeriggio 5, che fino ad oggi ha raccolto diverse testimonianze. Le ultime avevano riacceso la speranza presso i familiari della 70enne, in quanto si ipotizzavano diversi avvistamenti avvenuti a Milano, il primo in metro, il secondo nei pressi dell'abitazione del figlio. E' possibile che Maria abbia perso la memoria e si sia fatta aiutare da qualcuno, magari qualche associazione, che le avrebbe fornito magari dei vestiti con i quali sarebbe stata vista da alcuni testimoni? La speranza della sua famiglia è proprio questa. Le ricerche della donna ormai da alcuni giorni si sono interrotte, in assenza di elementi utili che avrebbero potuto indicare la possibile presenza di Maria nelle zone scandagliate. Il marito Pietro però non si è mai arreso ed anzi è certo che Maria sia ancora viva, sostenendo la tesi che possa essere in stato confusionale, disorientata. Non si esclude del tutto, dunque, che la 70enne possa essersi allontanata magari chiedendo anche un passaggio dalla cappella della Madonna delle vipere dove è stata vista l'ultima volta.

NUOVI AVVISTAMENTI: L’ULTIMO AD ISEO

Nuove e numerose segnalazioni su Maria Pisoni sono giunte in questi giorni ai carabinieri ed alla redazione di Pomeriggio 5, in attesa che possano essere confermate. Le indagini sono in corso e potrebbero presto portare ad alcune novità importanti. Dopo i presunti avvistamenti a Milano, spiega UrbanPost.it, arrivano quelli da Roma. Una donna non avrebbe alcun dubbio sul fatto di averla vista su un treno tra Lamezia Terme e Roma Termini, lo scorso 6 aprile, ovvero sei giorni esatti dopo la sua misteriosa scomparsa da Oltre il Colle. Le ricerche sono state mirate proprio nei luoghi indicati, ma non ci sarebbe stata alcuna traccia. E' possibile davvero che si sia potuta spostare da Milano a Roma? Intanto oggi a Pomeriggio 5 sarà in collegamento una donna pronta a fornire una nuova testimonianza. Lei si chiama Francesca ed è una spettatrice che ha contattato la trasmissione perché convinta di aver visto Maria ad Iseo. Si tratta della stessa donna?

