Soverato, ha tumore “inoperabile”: colletta del paese lo salva/ Con 500mila euro vola a New York e si opera

Ha tumore “inoperabile”: colletta dei concittadini di Soverato lo salva. Raccolti quasi 500mila euro: così vola a New York e si sottopone all'operazione “impossibile”. Le ultime notizie

18 aprile 2018 Paolo Vites

Immagine dal web

Non bisogna mai accontentarsi di una diagnosi, qualunque sia il caso, semplice malattia o tumore giudicato inguaribile. E' la regola della sanità, sentire quanti più esperti possibili, perché, nonostante si voglia far passare il credo che la scienza e la medicina siano infallibili, ancora oggi non è così e più pareri si ottengono meglio è. Come ha fatto Orlando, soprannominato dai suoi amici "il giuerriero", un 35enne di Soverato in Calabria che dopo aver sentito dirsi che il tumore di cui soffre era ormai "insperabile", ha trovato a New York un chirurgo che si è detto disponibile a farlo lui. Ma la salute, in America, è costosissima: per questo si sono mossi i concittadini che in una gara di solidarietà hanno raccolto la bellezza di 500mila euro per finanziare l'operazione. Ma andiamo indietro nella storia.

HA TUMORE “INOPERABILE”: COLLETTA DEL PAESE LO SALVA

A Orlando nel 2016 viene diagnosticato un sarcoma a una gamba, scrive oggi il quotidiano Il Giornale. E' così che il giovane fa un primo viaggio a Milano dove viene operato. Un anno e mezzo dopo però il tumore torna, più aggressivo di prima fino a toccare l'addome. A questo punto il terribile giudizio: impossibile operarlo di nuovo. A novembre del 2017 gli vengono date poche settimane di vita. Ma a salvargli la vita è la fidanzata che non ha smesso mai di cercare aiuto: a New York trova un chirurgo, Kato Tamoaki, esperto di trapianti multipli e conoscitore di una tecnica di rimozione dei tumori all'addome. Bisogna asportare dagli organi le cellule maligne, con un lavaggio in una soluzione chemioterapica e quindi procedere al reimpianto degli organi. Costo: 546mila dollari. Comincia l'operazione solidarietà: tornei di calcio, spettacoli, qualunque cosa per raccogliere fondi fino a raggiungere 500mila euro. Dieci ore di operazione dopo, a New York, la vita del "guerriero" è salva: asportata una massa tumorale di 30 centimetri per 50.

© Riproduzione Riservata.