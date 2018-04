Superenalotto, centrato il 6 a Caltanissetta/ Vinti 130 milioni di euro con una schedina da 21

Superenalotto, centrato il 6 a Caltanissetta: vinti 130 milioni di euro con una schedina da 21. Caccia al fortunato vincitore che ha giocato in un’edicola nella periferia della città

Centrato il 6 al Superenalotto a Caltanissetta

Da qualche ora a questa parte c’è un nuovo milionario in Italia.: a Caltanissetta, in Sicilia, è stato infatti centrato il 6 al Superenalotto, per una vincita record da più di 130 milioni di euro. Il fortunato vincitore ha giocato una schedina del valore totale di 21 euro, col sistema “schedina 2 pannelli”, nella ricevitoria di via Vitaliano Brancati 15 del comune siciliano. Questa la sestina dei numeri vincenti: 12, 23, 39, 54, 72, 73. Il jackpot ammontava precisamente a 130.195.242,12 euro, e con la stessa schedina sono stati realizzati anche un 5 e un 4, per un valore rispettivo di circa 19mila euro e di 334,92. A tale cifra va applicata la cosiddetta “tassa della fortuna”, che supera i 15 milioni di euro, ma l’ammontare vinto dal fortunato avventore resta comunque immenso.

E’ PARTITA LA CACCIA AL VINCITORE

Era quasi un anno che non usciva il 6, e precisamente dal primo agosto del 2017, quando a Caorle, in provincia di Venezia, vennero vinti 77.7 milioni di euro. Ovviamente nella città siciliana è partita la caccia al vincitore, ma al momento non sembrerebbero esservi indizi concreti. La ricevitoria in cui è stata giocata la fortunatissima schedina, è anche un’edicola molto frequentata, sita in periferia e vicino ad una scuola, una parrocchia e uno stadio: una zona quindi molto frequentata, anche da persone non del luogo. Tra l’altro non è la prima volta che l’edicola in questione regala premi importanti, visto che a giugno del 2017 fu centrato un 5 al Superenalotto, del valore di 164mila euro. Archiviata una vincita, il Superenalotto è pronto a ripartire, con il prossimo jackpot che sarà pari a 24 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.