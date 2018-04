Aldi, Conegliano / Re dei discount si trasforma in grande distribuzione e vola nella classifica Altroconsumo

Aldi, Conegliano: il re dei discount si trasforma in grande distribuzioni e vola nella classifica Altroconsumo. Apre il nuovo punto vendita di fronte al centro commerciale Coné.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Aldi, Conegliano

Oggi viene inaugurato a Conegliano un nuovo discount Aldi che si trasforma e passa da discount a grande distribuzione. Il nuovo supermercato sorge di fronte al centro commerciale Coné e si estende per oltre 1300 metri quadrati di superficie. Al suo interno ci lavorano sedici persone con un concept che è stato studiato più propriamente per il mercato italiano. Tra i privilegi per la clientela ci sarà anche un parcheggio esterno di 69 posti. Inoltre si punta molto al rispetto ambientale con un impianto fotovaltaico e la presenza di una colonnina elettrica per ricaricare i veicoli. Considerato in Europa il re dei discount il supermercato si pone ora di esplodere anche sulla grande distribuzione con la voglia di riuscire a esplodere anche in Italia dove al momento ci sono comunque ben 22 punti anche se dislocati per il momento in poche regioni.

LA STORIA DEL MARCHIO

La catena Aldi, Albrecht-Discount, è una multinazionale tedesca che è stata fondata nel 1913 dai fratelli Karl e Theo Albrecht. La sede principale si trova a Essen, ma troviamo un punto importante anche a Mülheim an der Ruhr. L'azienda conta oltre 40mila impiegati in Germania e oltre 120mila in giro per il mondo. In Italia al momento esistono ben 22 punti vendita dislocati in Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Noto come uno dei maggiori discount d'Europa non essendo però presente in regioni importanti come Lazio, Campania e Piemonte nel nostro paese ancora deve prendere realmente piede. Di certo però rappresenta un punto di riferimento in gira per tutta l'Europa dove sicuramente, soprattutto al nord, è più noto come marchio e anche per l'esclusività dei prodotti che mette a disposizione della sua clientela.

