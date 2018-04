Ariccia, telefona all'amica e si butta dal ponte/ Morta ragazza di 29 anni: è il secondo suicidio nel 2018

Il ponte monumentale di Ariccia (Wikipedia)

Arricia, telefona all’amica e si butta dal ponte monumentale: tragedia nella notte nel comune di Roma. Secondo quanto riporta Il Messaggero, una ragazza di ventinove anni ha deciso di togliersi la vita buttandosi da ponte sito in via Appia, rinominato ‘dei suicidi’ per il lungo elenco di persone che hanno deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto. Sono già due, infatti, le persone che si sono suicidate dall’inizio dell’anno. La 29enne verso le 4,30 ha deciso di buttarsi dal ponte monumentale dopo aver telefonato ad una amica per comunicarle la sua intenzione di farla finita. La ragazza ha avvisato con immediatezza i carabinieri, che si sono precipitati sul posto: purtroppo per la ventinovenne non c’è stato nulla da fare, con il suo corpo che è stato trovato nel parco sotto il ponte. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Ariccia e del reparto radiomobile di Velletri.

ARICCIA, TELEFONA ALL'AMICA E SI BUTTA DAL PONTE

Non sono stati ancora resi noti i motivi del gesto estremo della giovane ragazza: La Notizia Oggi riporta che il suicidio potrebbe essere motivato da una brutta depressione per motivi personali che la ventinovenne stava attraversando. Altro suicidio, il secondo dall’inizio del 2018, dal Ponte monumentale di Ariccia: Lo scorso febbraio un ragazzo di 22 anni di Nemi aveva deciso di farla finita in seguito ad un incidente stradale avvenuto poche ore prima con la su Fiat Panda finita contro un palo nel corso della notte. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sugli sviluppi della vicenda, con le forze dell’ordine al lavoro per capire le ragioni della tragica fine della ventinovenne, che prima di gettarsi giù dal ponte ha chiamato un’ultima volta una sua amica per darle l’addio e comunicarle la sua scelta.

