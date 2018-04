Asl Taranto, irregolarità nelle gare di appalto/ Video, Striscia la Notizia: Rossi, “sanzioni e sospensioni”

Asl Taranto, irregolarità nelle gare di appalto: l'inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, intervista il direttore generale Rossi sul caso "appaltopoli" in Puglia.

19 aprile 2018 Emanuela Longo

Asl Taranto, irregolarità nelle gare di appalto

L'inviato pugliese di Striscia la Notizia, il Tg satirico di Antonio Ricci, anche nella puntata di stasera 19 aprile tornerà ad occuparsi del caso "appaltopoli" in Puglia dopo i già numerosi servizi che hanno evidenziato presunte irregolarità nelle gare di appalto per conto della Asl di Taranto. Per tale ragione, Pinuccio torna ad intervistare Stefano Rossi, il direttore generale della Asl tarantina in merito al delicato e scottante argomento. Al centro dell'intervista la situazione relativa ad una gara di appalto del valore di sei milioni ed alla quale avrebbe partecipato anche la Pam Service, una cooperativa amministrata da una dipendente dell'Asl di Taranto e che, caso vuole, proprio un mese fa in concomitanza con la messa in onda dei servizi di Striscia, aveva presentato le sue dimissioni. "Abbiamo chiesto il parere del responsabile anticorruzione e avevamo segnalato ai NAS la situazione. Quella dipendente dell’ASL che era anche amministratrice della Pam Service mi risulta sia stata sanzionata disciplinarmente", ha spiegato all'inviato il direttore generale Rossi.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL DI TARANTO INTERVISTATO DA PINUCCIO

Il lavoro di Pinuccio, ha portato anche a mettere in luce le presunte irregolarità in riferimento ad un'altra gara di appalto nella quale sarebbe stato coinvolto un ex dipendente della Domus Cooperativa Sociale che fa parte anche della commissione di valutazione di un’altra gara. La stessa cooperativa aveva partecipato ad un'ulteriore gara del valore di 6 milioni di euro e che ora rischia di essere sospesa anche alla luce dei sospetti e delle irregolarità emersi nel corso delle indagini realizzate dal Tg satirico di Antonio Ricci. Il direttore generale della Asl di Taranto si è espresso anche su questo secondo aspetto emerso dai precedenti servizi di Striscia la Notizia ed incalzato sempre dall'inviato Pinuccio ha replicato, ai microfoni della trasmissione di Canale 5: "Il dipendente si è già dimesso da componente delle commissioni. In ogni caso nei suoi confronti è partito un procedimento disciplinare e una sospensione".

