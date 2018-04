Brescia, la mamma investe il figlio in retromarcia/ Morto il bambino di 4 anni: poco tempo fa un caso simile

Brescia, morto bimbo di 4 anni investito da suv della mamma. La donna stava facendo retromarcia e non si è accorta. Una tragedia avvenuta quest’oggi in Lombardia

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 22.35 Davide Giancristofaro Alberti

Una madre ha investito e ucciso il figlio di 4 anni

Una madre ha ammazzato inavvertitamente il proprio figlio, investendolo. E’ accaduto questa sera, in quel di Brescia, con la donna che stava facendo retromarcia a bordo del suo suv, non accorgendosi del piccolo di 4 anni dietro di lei. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma per il piccolo, che ha riportato gravissime lesioni, non c’è stato nulla da fare, e lo stesso è spirato poco dopo agli Spedali Civili di Brescia. Una tragedia simile avvenne due anni fa, il 12 maggio del 2016, a Busnago, in provincia di Monza. In quell’occasione fu la proprietaria dello stesso Suv ad essere investita del suo mezzo, e anche in quel caso fu una vera e propria fatalità. La donna ha posizionato all’inizio della rampa di accesso al garage la propria auto, uno sport utility vehicle della Chrysler, per poi scendere e andare a chiudere la saracinesca. Peccato però, che forse per via del freno a mano tirato male, l’automobile abbia iniziato a scendere, schiacciando la donna di 53 anni contro la serranda del garage. Quando arrivarono i soccorsi non ci fu nulla da fare, perché Romanella L. morì sul colpo, investita in pieno dalla propria automobile. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

UNA MADRE HA INVESTITO IL FIGLIO DI 4 ANNI

Una vera tragedia quanto accaduto quest’oggi in Lombardia, precisamente a Brescia. Una madre ha investito il proprio bambino, morto poi dopo essere trasporto all’ospedale. Il tutto è avvenuto nella periferia della città lombarda, in via Ronchi San Francesco di Paola. La donna, alla guida della sua auto, un suv, stava facendo retromarcia, ma non si è ovviamente accorta della presenza del figlio dietro di lei, un bambino di appena quattro anni. Il povero piccolo è stato quindi investito in pieno dallo sport utility vehicle, che appare quasi gigantesco in confronto alle dimensioni minute di un bambino di quattro anni.

IL DECESSO IN SERATA

I traumi sono stati gravissimi, e quando la madre ha chiamato l’ambulanza, i soccorsi hanno tentato di rianimare sul posto il figlio. I medici hanno subito capito che le condizioni del bambino fossero critiche, e lo stesso è stato trasportato d’urgenza agli Spedali civili di Brescia. La situazione non è però migliorata e nella serata è avvenuto il decesso. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti, per cercare di capire realmente cosa sia successo, anche se non sembrano esservi dubbi circa la fatalità di quanto accaduto. La tragedia è avvenuta questa sera, e inizialmente si sperava per la salvezza del piccolo, ma poi è arrivata la notizia che nessun genitore vorrebbe mai sentire.

© Riproduzione Riservata.