Incidente stradale, Brindisi: auto si ribalta e prende fuoco, muore l'ex sindaco di San Vito dei Normanni. Inferno sulla statale che collega con Taranto. Le ultime notizie

19 aprile 2018 Silvana Palazzo

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla superstrada Brindisi-Taranto, all'altezza di Latiano. L'impatto tra due auto, che si è verificato alle 21.30 circa, ha visto coinvolto Lorenzo Caiolo, professore 64enne di Lettere ed ex sindaco di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Rimasto intrappolato nell'abitacolo, non è sopravvissuto all'incidente. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da Quotidiano di Puglia, l'auto su cui viaggiava la vittima procedeva tra Francavilla e Latiano quando si è scontrata con un'altra vettura che stava procedendo sullo stesso senso di marcia. L'auto del docente, guidata da un'altra persona, si sarebbe ribaltata incendiandosi. Il conducente è riuscito a salvarsi, mentre il passeggero è rimasto bloccato. Inutili i tentativi di spegnere le fiamme cui si sono prestati alcuni automobilisti che hanno assistito alla terribile scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brindisi. La strada è rimasta bloccata per alcune ore.

PONTINA, SCHIANTO NELLA NOTTE: MUORE 44ENNE

Nella notte un terribile incidente stradale è avvenuto anche sulla strada regionale Pontina, tra i comuni di San Felice Circeo e Terracina. Per cause ancora da chiarire, una Range Rover è uscita fuori strada terminando la sua corsa in un fossato in località La Marna. Per il 44enne di Sperlonga che era alla guida dell'auto l'impatto è stato purtroppo fatale. La donna che viaggiava con lui invece si è salvata, ma è stata trasportata d'urgenza a Latina per le gravi ferite che ha riportato nell'incidente stradale. Ancora ignota l'esatta dinamica dello schianto, ma stando alle prime ricostruzioni - riportate da h24notizie - il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto che si sarebbe capovolta prima di urtare contro un muretto e terminare la sua corsa nel fossato adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nel recupero dell'auto precipitata. Come ricorda LatinaCorriere, il luogo in cui è avvenuto l'incidente stradale è stato teatro di numerose tragedie stradali, infatti l'incrocio tra la Pontina e via Lungo Sisto è stato segnalato dagli abitanti di San Vito e Borgo Hermada anche con manifestazioni di protesta.

