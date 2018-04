Ladispoli, prende il sole nuda in spiaggia: denunciata per atti osceni/ La 20enne: "Per me è normale"

Ladispoli, prende il sole nuda in spiaggia: denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Protagonista una ragazza 20enne, che ha commentato: "Per me è normale"

Immagine di repertorio (Pixabay)

Ladispoli, prende il sole nuda in spiaggia: denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Ieri, mercoledì 19 aprile 2018, poco prima delle ore 12 sulla spiaggia del lungomare Marco Polo è andata in scena una vicenda particolare: una ragazza di venti anni è stata sorpresa da alcune passanti a prendere il sole completamente nuda. Alcune mamme, in compagnia dei loro figli, hanno allertato le forze dell'ordine: i carabinieri e la polizia municipale hanno ordinato alla ragazza di rivestirsi. Ma non solo: la ventenne è stata denunciata a piede libero per la vicenda, priva dei documenti al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine come sottolinea Tg Com 24. La ragazza, residente a Ladispoli, ha commentato con voce spaesata ai microfoni de Il Messaggero: "Per me è normale, volevo solo prendere un po' di sole".

I PRECEDENTI

Una vicenda, quella della ragazza di Ladispoli che è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico per aver preso il sole completamente nuda, che non è una novità. Negli ultimi anni infatti diverse persone sono state denunciate a piede libero per lo stesso identico motivo. Nel 2012 a Pescara, nella spiaggia della Marina di Città Sant’Angelo, una ragazza di 28 anni è stata sorpresa a farsi il bagno completamente nuda nel mare. Chiamati da altri bagnanti i carabinieri, la studentessa di Cermignano è stata denunciata. E ancora: nello scorso giugno 2017 una donna di sessanta anni ha attirato l’attenzione dei bagnanti a Fano per la nudità Convinta di trovarsi in una spiaggia di nudisti, la donna è stata colta sul fatto dai poliziotti su segnalazione di alcuni bagnanti. Dopo essere stata invitata a coprirsi ed identificata, le sono state contestate le responsabilità.

© Riproduzione Riservata.