LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto, Superenalotto del 19 aprile 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 19 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.47/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 19.22 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

La fortuna è pronta ad affacciarsi sulle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per regalare nuove vincite. La dea bendata, dopo aver elargito ricchissimi premi negli ultimi concorsi, è pronta per un nuovo tour nazionale. E chissà se tra un giro e l'altro comparirà qualche numero ritardatario. Sono quattro quelli centenari: in vetta alla classifica resiste il 45 su Palermo con 107 estrazioni di ritardo, seguono il 60 su Milano, che invece di assenze ne ha collezionate 103, e l'87 su Torino che è giunto a quota 101 ritardi. La new entry è rappresentata dall'82 su Firenze, che dopo l'ultima estrazione ha tagliato il traguardo delle 100 assenze. A chiudere la top five è l'87 sulla Nazionale, più distaccato visto che è a quota 89 estrazioni di ritardi. Nell'ultima estrazione del Lotto è stata registrata una doppia uscita su Torino: il 2 è tornato dopo 88 turni, mentre il 42 è uscito dopo 86 estrazioni. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto è pronto sui blocchi di partenza: questa sera rivelerà nuovi numeri vincenti e i premi relativi che regalerà a tanti giocatori. Gli appassionati più previdenti si sono già messi all'opera per individuare i numeri da giocare, mentre altri devono ancora scoprire come è andata la classifica precedente. L'ultima estrazione si è rivelata più ricca del solito grazie al Lotto. Il premio più alto in palio ha superato i 216 mila euro grazie ad un fortunello torinese che ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Torino. Il capoluogo piemontese ha premiato un altro appassionato con più di 23 mila euro grazie a un terno e tre ambi, originario sempre di Torino. Il terzo posto in classifica è stato assegnato invece a Lecce grazie ad un terno secco del valore di 22.500 euro. Per ora non sono note le vincite registrate al 10eLotto, ma di sicuro i premi avranno dato non poche soddisfazioni a tanti vincitori.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il momento tanto atteso dai giocatori del SuperEnalotto è arrivato: il Jackpot è stato centrato da un fortunatissimo giocatore nella scorsa estrazione. L'appassionato ha superato quota 130 milioni di euro grazie alla sestina vincente, assente da diversi mesi. Si azzera quindi il pallottoliere per il nuovo montepremi: nel concorso di questa sera avrà il valore di 24 milioni di euro. Anche le quote minori hanno premiato tantissimi appassionati, anche se dal valore di certo meno allettante rispetto alla prima vincita in classifica. Cinque giocatori hanno realizzato infatti il 4+ ed il premio ha sfiorato i 34 mila euro, mentre undici vincitori hanno indovinato il 5 ed hanno ottenuto il premio da poco più di 19 mila euro. Rimane ancorato al valore delle ultime settimane il premio del 3+, ovvero 2.532 euro destinato a 114 fortunelli, mentre 334,92 euro sono stati assegnati ai 639 giocatori che hanno centrato il 4. Stessa sorte anche per il 3, che non si smuove dal minimo raggiunto nelle ultime estrazioni. Il premio da 25,32 euro è stato distribuito a 25.410 vincitori, mentre i 5,09 euro messi in palio dal 2 hanno incontrato 391.895 appassionati. Quota fissa come sempre per le più piccole SuperStar in classifica: 100 euro per il 2+ ed i suoi 1.620 vincitori, mentre 10 euro a testa per gli 11.257 giocatori che hanno indovinato la combinazione dell'1+. Come sempre chiude la classifica lo 0+, con un premio di 5 euro registrato da 23.644 tagliandi vincenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il concorso del Lotto è pronto a rivelare quali saranno i numeri vincenti di oggi e ovviamente anche quali premi verranno assegnati a tutti i vincitori più fortunati. L'unico requisito indispensabile per partecipare all'estrazione è come sappiamo i numeri da giocare. Senza una combinazione registrata alla Sisal non si potrà entrare di diritto nella gara. Sono molti gli appassionati che rimangono travolti dal dubbio legato ai numeri da giocare e che magari all'ultimo momento decidono di abbandonare il campo da gioco. La nostra Rubrica vi aiuta invece a risolvere ogni confusione ed a trovare comunque il modo di diventare uno dei possibili vincitori. La news che sottoporremo oggi alla smorfia napoletana ci parla di un abbinamento improbabile, l'eleganza e le stazioni di servizio. Spesso sappiamo che le aree di sosta, proprio perché di passaggio, sono abbandonate a se stesse, soprattutto se si tratta di una zona comfort come quella della toilette. Una particolare cittadina delle Filippine ha voluto tuttavia stravolgere ogni aspettativa, regalando ai propri utenti la possibilità di usufruire di una toilette decorata in stile medievale, il tutto per renderla somigliante con una sala del trono tipica di quell'epoca. In questo caso è ovvio che il trono è in realtà di un altro tipo. Cosa ne penserà la smorfia? Abbiamo il trono, 60, la sala, 6, il bagno, 18, il medioevo, 44, e la decorazione, 62. Come Numero Oro scegliamo invece il benessere, 85.

COME LO SPENDO IL JACKPOT

Il concorso del SuperEnalotto si avvicina ed anche la possibilità di vincere il Jackpot. Il fatto che la sestina sia stata centrata nell'ultima estrazione ha poca importanza: il montepremi sarà comunque milionario. Ed al fianco della vincita più alta della Sisal ritornano anche i dubbi in merito alle spese successive. Come assicurarsi di destinare il nostro bottino a progetti vincenti? Messe da parte le tempistiche per una casa o un'auto e i regali da fare, il primo bisogno del vincitore sarà di certo di togliersi subito una soddisfazione personale, nei minuti successivi alla scoperta della propria vittoria. Anche la nostra Rubrica ritorna in occasione del nuovo appuntamento e vi propone un'iniziativa di KickStarter che piacerà agli amanti dell'ambiente e dell'aria pulita. Natede permette infatti di purificare l'aria delle stanze e della casa in genere grazie ad un sistema che unisce tecnologia e natura. Grazie a sensori e filtri particolari l'aria verrà purificata al 99% dai batteri e dalle polveri sottili, oltre che dagli odori di vario tipo e altro ancora. Per conoscere i parametri e monitorare il processo sarà sufficiente installare una app sul proprio dispositivo mobile o tablet. Il progetto ha avuto così successo che il goal è stato già raggiunto molto prima della conclusione dell'asta, che avverrà fra soli 43 giorni.

