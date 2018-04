INDAGATI 3 ALUNNI, BULLI CONTRO IL PROF/ Video ITC Lucca: il docente, “denuncia? Non ci ho fatto caso”

Lucca, professore bullizzato dagli alunni all'Itc di Carrara: spuntano nuovi video tra insulti, bestemmie e testate in stile Zidane-Materazzi. Tre studenti minorenni indagati

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 11.35 Niccolò Magnani

Professore bullizzato presso l'Itc in provincia di Lucca (video)

La Gazzetta di Lucca oggi ha intervistato il professore “bullizzato” che prova a non alzare ulteriormente i toni e tende a “ridimensionare” l’intero caso montato dai video caricati sui social e divenuti “preda” dell’opinione pubblica. Non vuol farsi pubblicità e non vuole per questo far pubblicare il nome sui giornali: insomma, un low profile che però prova a raccontare la sua versione dei fatti. «Si è trattato di un episodio sicuramente spiacevole, ma limitato pur nella sua gravità, ma ne avete fatto una cosa troppo grande e straordinaria al punto che non capiamo tutto questo vostro interesse per un fatto che non può essere generalizzato. Non mi sembra il caso di aumentare la portata di quanto avvenuto», spiega il docente “bullizzato”, che poi spiega del suo “unico” errore, non l’aver denunciato subito al preside (che l’ha infatti scoperto dai video sui social). «Questa è stata una mia mancanza. Sapevo che tipo era il ragazzo e non ci ho fatto molto caso»: ora sarà il consiglio di classe a richiedere una punizione, ma il prof non vuole aggiungere altro e conferma quanto detto già ieri, ovvero che lo studente si è scusato per il pandemonio creato.

BESTEMMIE E TESTATE

Partiamo dalla fine, ovvero dai tre studenti indagati all’ITC Carrara per quanto emerso nelle ultime 48 ore: insulti, soprusi e attacchi da “bulli” contro il professore del noto istituto di Lucca. Il loro prof di Italiano e Storia di 64 anni viene letteralmente destituito della propria autorità in classe e con un video divenuto virale nel giro di poche ore ha di fatto raggiunto le cronache nazionale, sollevano l’indignazione (ma di cosa ce ne facciamo se rimane tale?, ndr) e lo sdegno dell’opinione pubblica. Ieri anche il preside dell’istituto ha presentato formalmente una denuncia all'autorità giudiziaria: qui raccontiamo nel dettaglio come è nato e da dove è sorto l’increscioso gesto di una classe interna nei confronti del professore, letteralmente “bullizzato” dagli alunni, ma ora proviamo fare un passo in più con le ultime novità emerse nelle indagini della Polizia Postale e della Digos. Intanto sono quattro e non più tre gli studenti segnalati alla Procura del Tribunale dei minori di Firenze e già oggi potrebbero arrivare provvedimenti; e poi sono spuntati altri video, da altre angolature, delle scene che hanno preceduto e seguito quella divenuta celeberrima dove il ragazzo protagonista di un’insufficienza si “ribella” al sistema dicendo «Mi metta sei, lei non ha capito nulla, chi è che comanda? chi è che comanda? In ginocchio!», mentre i compagni ridono e riprendono il tutto sui cellulari.

I NUOVI VIDEO

Ma appunto, la Postale ha trovato altri video che allargano le maglie delle responsabilità della classe che interamente o quasi si diverte a bullizzare il prof: succede di tutti, da bestemmie senza controllo a insulti, con il bersaglio che è sempre il prof dell’ITC Carrara. Ad esempio, come riporta La Nazione, un altro alunno (non quello del primo video, ndr) si mette il casco della moto e va alla carica del prof simulando la scenetta della famosa testata di Zidane a Materazzi. Grandi risate e scene che continuano, con il prof che subisce tutto praticamente inerme: «o ma puzzi di m.. non puoi stare lì», si sente in un altro video, con uno studente che finge di coprire il prof con la propria giacca. Alla fine la “chicca” con due bulli che mettono sulla cattedra i cestini della spazzatura con una “battuta” che li fa ridere a crepapelle (quanta “ironia” che domina…), «Le piace prof la torre di Pisa?». Tutti minorenni, tutti bulli e ora tutti passibili di incriminazioni e conseguenze per le loro gravissime condotte.. Intanto però, l’emergenza educativa resta e si allarga sempre più.

© Riproduzione Riservata.