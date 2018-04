Brianza, uccide la moglie per strada/ Ultime notizie, tre colpi di pistola poi si costituisce: “Sono stato io”

Brianza, uccide la moglie per strada, ultime notizie, tre colpi di pistola poi si costituisce: “Sono stato io”. E' accaduto quest'oggi a Bovisio Masciago, vicino a Limbiate

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 16.24 Davide Giancristofaro Alberti

Un uomo ha sparato alla moglie ferendola gravemente - LaPresse

E’ morta la donna a cui quest’oggi, attorno alle ore 13:00 a Bovisio Masciago, ha sparato il marito. Come svelato dall’edizione online del quotidiano La Repubblica, si chiamava Valeria Bufo, di anni 56, ed è perita prima ancora di arrivare in ospedale. Una volta giunti i soccorsi, sono apparse subito gravissime le condizioni della donna, che è morta in ambulanza, mentre la stavano trasportando all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo, Giorgio Truzzi di 57 anni, stava seguendo la moglie a bordo della sua Smart, con la donna che invece si trovava davanti a lui su un’Alfa Romeo Giulietta. Quando sono arrivati all’incrocio di Corso Italia, e il semaforo è diventato rosso, l’uomo è sceso dalla propria auto e si è avvicinato a quella della propria moglie, sparando tre colpi di pistola. E’ quindi risalito sulla Smart ed è andato a costituirsi dai carabinieri. I due abitavano a Seveso, ed avevano tre figli, pare che fossero in crisi e vicino alla separazione. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LE PRIME NOTIZIE TRAPELATE

Grave fatto di cronaca avvenuto poco fa in Brianza. A Bovisio Masciago, comune di circa 17mila abitanti in provincia di Monza, un uomo ha sparato alla moglie, ferendola gravemente. Il tutto è accaduto attorno alle ore 13:00 di oggi, con la donna che stava camminando tranquillamente per strada, ignara di quanto le stesse per accadere, quando è stata raggiunta da alcuni proiettili. Dopo che è stato lanciato l’allarme, sono intervenuti celermente i soccorsi, che hanno portato la donna in condizioni disperate presso la struttura ospedaliera del San Gerardo, in Monza. In seguito, il marito si è costituto presso la caserma dei carabinieri di Seveso. L’episodio è avvenuto attorno all’ora di pranzo in quel di corso Italia, nel centro di Bovisio.

ECCO COME E’ ANDATA

Il marito pare sia sceso da un’automobile, forse una Smart, ed ha quindi sparato in direzione della moglie, una donna di 35 anni, per poi risalire in macchina e andarsene. Ad assistere scioccati a quanto accaduto, alcuni passanti, che hanno appunto riferito come sono andate le cose. I carabinieri di Desio stanno indagando per cercare di ricostruire l’episodio, anche se vi sarebbero pochi dubbi, visto che lo stesso uomo si è costituito, e attualmente la zona dove si sono verificati gli spari è interdetta al traffico per permettere i rilievi delle forze dell’ordine. Restano ancora ignote le cause del gesto, anche se non è da escludere una storia di tradimento o stalking

© Riproduzione Riservata.