MORTE PRINCE, NESSUN RESPONSABILE/ L’indagine si chiude e arriva un annuncio per i fan del cantante

Morte Prince, nessun responsabile: l’indagine sulla scomparsa del cantante, chiusa senza accuse. Il procuratore della contea di Carver ha archiviato il caso circa la dipartita del mito

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 22.41 Davide Giancristofaro Alberti

Prince, morto nel 2016

Sul fascicolo riguardante la morte del cantante Prince è stata scritta la parola fine, senza che sia stato trovato un responsabile. Intanto arriva una notizia curiosa riguardo proprio Prince, l'American Alliance of Museum lancia un annuncio di lavoro che potrebbe far felici molti fan del cantante. L'organizzazione, come riportato da Nme, è infatti alla ricerca di una figura professionale che sovrintenda alla raccolta di cimeli e agli eventi che si terranno a Paisley Park. La sua famiglia ha dichiarato di aver intenzione di mantenere attiva Paisley Park come se Prince fosse ancora vivo. "Non vogliamo che questo posto diventi noto come un memoriale o qualcosa di morto - ha dichiarato Omarr Baker, fratellastro dell'artista, a Nme. Fin quando Paisley Park rimarrà viva, mio fratello rimarrà vivo". (Aggiornamento di Anna Montesano)

CASO CHIUSO DUE ANNI DOPO E SENZA UN COLPEVOLE

Si è chiusa dopo quasi due anni esatti l’indagine sulla morte di Prince, cantante 57enne, scomparso il 21 aprile del 2016. Sul fascicolo è stata scritta la parola fine, senza che sia stato trovato un responsabile, appunto per il decesso del mito della musica. A deciderlo è stato Mark Metz, il procuratore della contea di Carver, in Minnesota. Prince assumeva delle pillole di Fentanyl, pensando fosse Vicodin, ma non è stato possibile stabilire chi avesse passato all’artista gli antidolorifici oppiacei contraffatti. «Le prove dimostrano che Prince pensava di assumere il Vicodin, un antidolorifico, e invece prendeva Fentanyl. Non aveva ricette per nessuno dei due - ha detto il procuratore Metz - non ci sono prove in base alle quali si possa affermare che una persona legata a Prince sapesse che il cantante assumesse pillole contraffatte contenenti Fentanyl. Con ogni probabilità, Prince non aveva idea del fatto che stesse assumendo farmaci contraffatti in grado di ucciderlo».

“NON C’E’ UN RESPONSABILE E NON VI E’ UN MOVENTE”

Il Fentanyl è un oppiaceo sintetico 50 volte più potente dell'eroina, e Prince è stato trovato privo di vita nell’ascensore della sua residenza a Paisley Park. Metz ha inoltre aggiunto che non ci sono prove che affermino che le pillole che hanno ucciso il cantante siano state prescritte da un medico, nonché, che vi sia un movente o una finalità per far “scomparire” lo stesso Prince. «Senza un movente plausibile e senza un sospetto identificato – ha chiosato il procuratore di Carver - l'ufficio del procuratore della contea di Carver non può formalizzare nessuna incriminazione relativa al decesso di Prince». Non vi è quindi nessun responsabile nella prematura scomparsa di Prince, che ha fatto tutto da solo, agendo forse in maniera troppo negligente.

