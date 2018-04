Nathalie Caldonazzo, incidente stradale a Roma: come sta?/ Ultime notizie Prati: ricoverata in codice giallo

Nathalie Caldonazzo, incidente stradale a Roma in zona Prati: come sta? Paura per la showgirl rimasta ferita, ricoverata al Gemelli in codice giallo. Ultime notizie

19 aprile 2018 Emanuela Longo

Nathalie Caldonazzo, incidente stradale

Tanta paura per la showgirl Nathalie Caldonazzo, rimasta vittima oggi di un brutto incidente stradale a Roma. Le informazioni sono ancora frammentarie ma stando a quanto reso noto dal quotidiano online Il Messaggero, l'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio odierno in pizza Monte Grappa, in zona Prati, esattamente sul lungotevere Oberdan. Due sarebbero i mezzi coinvolti nel sinistro: uno scooter ed un'auto. La Caldonazzo sarebbe rimasta ferita al punto da essere prontamente trasportata in ospedale in codice giallo, ovvero un gradino appena più basso della massima emergenza. Non sono ancora chiare le dinamiche e le attuali condizioni della showgirl ma non si esclude che possa aver riportato ferite da non sottovalutare, alla luce del codice assegnato dai sanitari del 118. Attualmente sarebbe ricoverata presso il Gemelli, come riporta Repubblica.it. Sul posto dell'incidente sono già al lavoro gli agenti della polizia locale che stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso.

NATHALIE CALDONAZZO: LA CARRIERA

Stando alle informazioni che poco alla volta starebbero giungendo in questi frangenti, l'incidente nel quale è rimasta vittima la showgirl ed ultima fidanzata di Massimo Troisi, Nathalie Caldonazzo, sarebbe avvenuto intorno alle 14:00 di oggi. La Caldonazzo era a bordo di un motoveicolo Peugeot Tweet poi finito contro una Fiat Freemont. Sale l'ansia per le sue attuali condizioni di salute. La Caldonazzo è stata di recente protagonista in tv del reality L'Isola dei Famosi nell'edizione del 2017, la dodicesima, condotta sempre da Alessia Marcuzzi. Dopo un esordio da modella a Roma e Milano ed alcune partecipazioni in tv come ballerina in diversi show Rai, è divenuta in seguito alla relazione sentimentale con Massimo Troisi, durata fino al 1992, anno della morte dell'attore partenopeo. Nel 1997 fece parte della compagnia del Bagaglino, conquistando il pubblico italiano.

