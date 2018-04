PAPA FRANCESCO A MOLFETTA/ Nei luoghi di don Tonino Bello: “Quando fu accusato di istigare alla diserzione...”

19 aprile 2018 Silvana Palazzo

Papa Francesco (Foto: LaPresse)

Molfetta è pronta ad accogliere Papa Francesco: in città sono già comparsi cartelloni e gigantografie del volto di Bergoglio e di don Tonino Bello. Non sono affissi solo sui palazzi, ma anche sulle vetrine e nei bar, attorno al palco dove il pontefice celebrerà la messa, in quel porto dove furono celebrati i funerali di don Tonino nel 1993. Sul palco campeggia una croce stilizzata in legno e un albero di ulivo, simbolo di pace e dell'agricoltura pugliese. In queste ore è diventato anche un'attrazione di molfettesi e fedeli, che scattano foto e selfie. «Sono ore febbrili», racconta don Vito Bufi - parroco del “vecchio Duomo” - a La Stampa. Del resto è la prima volta che un Papa viene in questo antico borgo. In passato Ratzinger è stato a Leuca, ancor prima Wojtyla a Lecce, ma nessun Papa aveva messo piede a Molfetta prima. Domani sarà allora una giornata speciale, ancor più per il 25esimo anniversario della morte di don Tonino Bello, suo storico pastore. «Tutto qui parla di lui, anche le pietre», spiega don Vito che ha collaborato a stretto contatto con il vescovo.

PAPA FRANCESCO A MOLFETTA, NEI LUOGHI DI DON TONINO BELLO

Quando don Bufi ha collaborato con don Tonino Bello era responsabile della pastorale giovanile. Di lui racconta la «grande attenzione per i giovani seminaristi, di cui curava la formazione e la vocazione, ma anche per i ragazzi in genere». Ai microfoni di Vatican Insider, per La Stampa, ha ricordato gli incontri affollatissimi «dove lui voleva rivolgersi non solo a quelli che frequentavano la parrocchia ma anche ai lontani dalla fede». Non rifletteva solo su argomenti di carattere religioso, ma faceva entrare «anche le voci dei non credenti per dare una risposta». Da quegli incontri si è formata una generazione di persone che oggi sono impegnate in vari centri Caritas o nell'Azione Cattolica, oltre che nelle opere realizzate da don Tonino Bello, come la casa di Ruvo o la Casa di accoglienza per i senza fissa dimora. Molti si sono impegnati in politica, tanti si sono messi a disposizione per il servizio d'ordine. Una sorta di «gratitudine» per una figura che all'epoca fu anche fortemente criticata. Non pochi giudicavano il vescovo di Molfetta «una figura controversa». Soprattutto dal 1986, quando da presidente di Pax Christi espresse con vigore le sue posizioni a favore della pace e contro ogni tipo di conflitto. Erano gli anni della Guerra del Golfo e don Tonino Bello fece scalpore partecipando al programma tv “Samarcanda” di Michele Santoro, durante il quale spiegò che un soldato doveva rifiutasi di lanciare una bomba se avesse avuto la certezza di uccidere dei civili. «Fu accusato di istigare alla diserzione, soffrì molto per quelle critiche. Soprattutto lo fece soffrire che nessuno del Consiglio pastorale diocesano volle sottoscrivere la lettera in cui questa idea veniva assunta come proposta della Chiesa di Molfetta», ricorda don Vito Bufi.

