Poste Italiane / Arriva la rivoluzione, cambia tutto: orari consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio...

Poste Italiane, arriva la rivoluzione cambia tutto: orari di consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio e anche nei giorni festivi. Le prove partono nell'hinterland milanese e a Genova.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Poste Italiane

Le innovazioni legate a Poste Italiane non sono solo parole come qualcuno potrebbe dire perché le sperimentazioni sono già partite. Per ora l'unica zona interessata da queste novità sulle spedizione è l'hinterland milanese, ma presto si partirà verso anche altre città del nostro paese. In cima alla lista rimane Genova che dovrebbe essere la prima a muoversi per cercare di rendersi attiva per i suoi utenti. Dopo il capoluogo ligure saranno pronte anche le grandi metropoli anche se ovviamente più queste si espanderanno e più saranno in difficoltà per rendere effettivi questi servizi. Per questo si è deciso di optare per i piccoli centri, per vedere soprattutto se questa novità fosse gradita e utile alla clientela. Chiaramente sviluppare un processo organizzativo per tutta la città di Roma è cosa ben diversa che farlo nei paesini dell'hinterland milanese.

ARRIVA LA RIVOLUZIONE

Poste Italiane è pronta a effettuare quella che potrebbe essere una rivoluzione davvero molto importante. Potrebbe cambiare tutto già nelle prossime settimane con delle evoluzioni importanti tutte applicate a favore degli utenti. Tra le novità storiche ci potrebbe essere quello della consegna di pacchi e raccomandate anche al pomeriggio, cosa che non si era mai vista fino a questo momento. Inoltre potrebbe esserci addirittura la possibilità di vedere le consegne pronte a diventare attive anche nei giorni festivi come per esempio la domenica, in questo caso però solo ed esclusivamente nella fascia mattutina. Poste Italiane vogliono mettersi al passo dei numerosi servizi privati dei corrieri che stanno diventando concorrenziali soprattutto dal punto di vista del prezzo, cosa che invece fino a poco tempo fa vedeva il servizio delle Poste molto più efficiente e per questo in vantaggio.

