Rimini, cadavere di 27enne con due colpi di pistola/ Un fermo per l’assassino del senegalese

Rimini, cadavere di 27enne con due colpi di pistola: un fermo per l’assassino del senegalese. Proseguono le indagini dopo la morte del ragazzo africano sul lungomare degli Artisti

Un fermo per la morte di un 27enne senegalese

Proseguono le indagini per scoprire chi ha ucciso il 27enne ragazzo senegalese, trovato cadavere l’altra notte a Rimini. Sulla passeggiata del lungomare degli Artisti, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di chiare origini africane, che presentava due colpi di pistola. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, riportate in particolare dall’edizione online del quotidiano LaRepubblica, vi sarebbe già un fermo, anche se non sono stati rivelati altri dettagli a riguardo. In un primo momento, al ritrovamento, le forze dell’ordine e il medico legale, non avevano notato i due colpi di pistola, e solo l’autopsia condotta dal professore Giuseppe Fortuni nominato dalla Procura di Rimini, ha appunto rivelato la causa del decesso.

C’E’ UN TESTIMONE

Il giovane ragazzo senegalese era in Italia con regolare permesso di soggiorno di lavoro, e non ha alcun precedente ne tanto meno legami con il mondo dello spaccio. L’ora della morte sarebbe fra la mezzanotte e le due, fascia in cui un residente della zona dove è stato ritrovato il corpo, avrebbe appunto testimoniato di aver sentito due colpi di arma da fuoco. Il padre del ragazzo, che lavora in Svizzera, è subito rientrato in Italia, e insieme al fratello maggiore (residente a Rimini e anch’egli regolare), ha nominato un avvocato di fiducia, Massimiliano Orru’. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto, e capire il movente dell’assassino. Pare che il giovane stesse programmando di rientrare in Senegal.

© Riproduzione Riservata.