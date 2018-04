Roma, uccide il cane gettandolo dal settimo piano/ Poi aggredisce gli agenti che stavano consolando il figlio

Un uomo ha ucciso il cane del figlio gettandolo dalla finestra

Una scena di follia a Roma. Un uomo italiano di 44 anni, residente nella capitale, ha gettato il cane del figlio dalla finestra, e ha poi aggredito gli agenti che tentavano di consolare il ragazzino. S.P. ha preso per il collo il cagnolino, una femmina di razza Jack Russel (cane di piccola taglia, pelo raso, di colore bianco e marroncino), e lo ha buttato giù dalla finestra del settimo piano del condominio dove abita. Una scena terribile agli occhi del figlio dello stesso, un 15enne che ha assistito straziante. Il padroncino del povero cane si è subito catapultato fuori di casa per provare a salvare il suo cagnolino, ma orma non c’era più nulla da fare, con il povero Jack Russel che è morto sul colpo dopo un volo di 21 metri.

DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI E RESISTENZA

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, di pomeriggio, in quel di Roma, in uno dei palazzoni vicini al parco di Tor Carbone. Purtroppo, non è finita qui, perché l’uomo, non contento di aver appena ammazzato un povero animale indifeso, ha aggredito anche le forze dell’ordine. I vicini di casa hanno infatti chiamato la polizia dopo aver sentito le urla disperate del ragazzino, che accorsa sul posto ha cercato di consolare il 15enne. Peccato però che sia intervenuto anche il padre dello stesso: «Tutte ste pagliacciate – ha detto - è solo un cane». I poliziotti hanno chiesto il perché di tale folle gesto, e il 44enne ha iniziato a spintonare e insultare le forze dell’ordine, che l’hanno poi immobilizzato grazie uno spray al peperoncino. L’uomo è stato portato al commissariato, ed è stato denunciato per maltrattamenti su animali e resistenza a pubblico ufficiale.

