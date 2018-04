Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Indonesia, sisma 4.4. Vittime e danni (19 aprile 2018)

Terremoto oggi, 19 aprile 2018: ultime notizie e aggiornamenti. INGV ultime scosse: Indonesia, sisma di magnitudo 4.4. Vittime e danni. Evento tellurico anche in Iran, 5.9

19 aprile 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi (Immagine di repertorio, Pixabay)

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Iran: l'evento tellurico è stato di magnitudo 5.9 ed è stato registrato nella provincia di Bushehr, dove sorge l'unica centrale nucleare del Paese. Stando a quanto riportato dall'emittente Press Tv, il sisma non avrebbe provocato vittime per fortuna. L'epicentro del sisma è stato individuato nel distretto di Kaki, ad una profondità di 18 chilometri. Ha provocato danni invece il sisma di magnitudo 4.4 che si è verificato nell'Indonesia centrale. Tre persone, tra cui un 13enne, sono morte e oltre 300 case sono state danneggiate. Le autorità locali riferiscono di 21 feriti e 2.100 evacuati. Secondo l'Agenzia meteorologica e geofisica indonesiana il terremoto ha avuto ipocentro a soli 4 chilometri di profondità ed epicentro circa 52 a nord di Kebumen, un distretto densamente popolato della provincia di Giava Centrale. Nessuna scossa significativa si è invece verificata oggi, giovedì 19 aprile 2018, in Italia. L'ultima scossa di terremoto rilevante registrata dalla Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è quella di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, avvenuta sulla Costa Calabra nord occidentale. L'epicentro del terremoto avvenuto nei pressi di Cosenza è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 39.48, longitudine 15.68 e ipocentro attestato a 275 chilometri di profondità.

MARCHE, SISMA 1.5 IN PROVINCIA DI MACERATA

L'ultimo terremoto registrato finora dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è quello avvenuto alle 10.07 di oggi, giovedì 19 aprile 2018, nelle Marche. Il sisma è stato di magnitudo 1.5 sulla scala Richter ed è avvenuto a tre chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata. L'epicentro del terremoto comunque è stato individuato con più precisione attraverso le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.02, longitudine 13.02 e con ipocentro attestato ad una profondità di 8 chilometri. La Sala Sismica ha fornito anche la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro: Monte Cavallo (MC), Fiordimonte (MC), Pievebovigliana (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Fiastra (MC), Visso (MC), Acquacanina (MC), Ussita (MC), Camerino (MC), Sefro (MC), Preci (PG), Bolognola (MC), Sellano (PG), Pioraco (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC) e Fiuminata (MC).

