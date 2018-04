Toby, il gatto che fa 19 km per tornare dalla famiglia che non lo voleva/ “Lo vogliamo sopprimere!”, poi…

La storia del gatto Toby

Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Toby, un povero gatto che è stato abbandonato due volte prima di trovare una nuova famiglia. Siamo negli Stati Uniti, precisamente nello stato del North Carolina, e Toby è un gatto di sette anni. Succede che i suoi proprietari decidono di sbarazzarsene, regalandolo ad altre persone, in un posto sconosciuto. Peccato che Toby, in quella nuova famiglia, non voleva proprio starci, e decise così di scappare, ripercorrendo a ritroso i 19 km che lo separavano dalla sua vecchia abitazione. Tornato a casa, però, non ha trovato l’accoglimento sperato, visto che i vecchi proprietari hanno peggiorato la situazione, portando il povero Toby in un rifugio, e chiedendo di fargli l’iniezione letale.

UNA NUOVA FAMIGLIA

In quel rifugio però non se la sono sentita di “ammazzare” il povero gatto, negando quindi l’eutanasia ai proprietari, e nel contempo, avviando una compagna social per far trovare una famiglia, questa volta degna, a Toby. Lo slogan utilizzato su Facebook è stato di quelli ad effetto: «Se lui è disposto a camminare 19 chilometri, tu riuscirai a percorrerne solo uno per salvare migliaia di animali come Toby?». La campagna ha avuto successo visto che in breve tempo una nuova famiglia ha deciso di adottarlo, ed ora Toby ha anche un “fratello”, il gatto dei suoi nuovi proprietari. «Buone notizie! – si legge - ricordate Toby, il gatto che ha camminato per 12 miglia per tornare dalla sua famiglia, solo per essere portato in un rifugio per essere soppresso? Bene, Toby è stato adottato! Ha tre nuovi fratelli (uno felino e due umani) e una mamma “salva gatti” che gli mostreranno com'è una famiglia amorevole».

