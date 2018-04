Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: consultazioni Castellati, 1° giro a vuoto con M5S e Lega (19 aprile 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: a Elisabetta Alberti Castellati un incarico esplorativo. Morta Barbara Bush. Indagati i genitori di Renzi. Simy riapre la Serie A. (19 aprile 2018).

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Elisabetta Alberti Casellati - La Presse

CONSULTAZIONI CASELLATI: CENTRODESTRA-M5S, IL GIORNO DECISIVO

È stato affidato stamani dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un incarico esplorativo Elisabetta Alberti Casellati presidente del Senato. L'incarico che scadrà venerdì prossimo è limitato a verificare l'esistenza di un eventuale maggioranza centro-destra e Movimento 5 Stelle. La seconda carica dello Stato ha iniziato immediatamente i suoi colloqui istituzionali, cercando di dipanare una matassa che appare sempre più intricata stante i veti incrociati emersi già dalle prime fasi. La situazione paradossalmente vede una berlusconiana di ferro dover convincere Silvio Berlusconi a tirarsi fuori dai giochi politici, e a spianare così un eventuale esecutivo grillino. È la seconda volta che un incarico esplorativo viene affidata una donna. Nel passato infatti a fare le veci del Presidente della Repubblica era stata chiamata solamente Nilde Iotti alla fine degli anni 70.

MORTA BARBARA BUSH

È morta nella sua casa attorniata dall'affetto dei suoi cari Barbara Bush ex first lady degli Stati Uniti d'America. La donna che è stata moglie per 73 anni dell'ex presidente George Bush era anche madre di George W. Bush. Barbara da lungo tempo malata aveva rifiutato l'ennesimo ricovero e a quanto si apprende è rimasta lucida fino alla fine. I funerali sono stati fissati per sabato mattina alle 11 ora locale. Immediatamente sono arrivati ai familiari messaggi di cordoglio dei presidenti emeriti, tra di essi Barack Obama e Bill Clinton, insieme alle consorti, che hanno elogiato la grinta che contraddistingueva la donna.

INDAGATI I GENITORI DI RENZI

Con la chiusura delle indagini e la contestuale notificazione degli avvisi di garanzia sono ufficialmente indagati i genitori dell'ex premier Matteo Renzi. La procura con questo atto vuole vedere chiaro su alcune presumibili false fatturazioni messe in atto da Tiziano Renzi è da sua moglie Laura Bovoli, nell'indagine a vario titolo rientra anche l'imprenditore Luigi D'Agostino. Nessuna dichiarazione è arrivata dall'ex segretario del partito democratico che nel passato aveva sempre professato l'innocenza dei suoi congiunti. Da indiscrezione rese note dalla procura l'indagine ruoterebbe su due fatture per un totale presunto di 160.000 euro.

SERIE A, SIMY RIAPRE IL CAMPIONATO

Un gol in rovesciata di Simy riapre a sorpresa la corsa allo Scudetto. La Juventus impatta 1-1 a Crotone e in pochi minuti si ritrova da +9 a +4 sopra il Napoli che stava perdendo contro l'Udinese e che chiude la gara 4-2. Ora domenica sera Juventus Napoli potrebbe davvero chiudere il discorso, come se fosse una finale. Bene la Roma di Eusebio Di Francesco che supera 2-1, non senza difficoltà, il Genoa allo Stadio Olimpico. Incredibile la gara del Franchi tra Fiorentina e Lazio dove la gara termina 3-4 tra mille polemiche soprattutto da parte dei biancocelesti. Il Milan non riesce ad andare oltre il risultato di 1-1 contro il Torino con Andrea Belotti che sbaglia anche un calcio di rigore. Ecco tutti gli altri risultati: Benevento Atalanta 0-3, Sampdoria Bologna 1-0, Spal Chievo 0-0, Verona Sassuolo 0-1.

NBA, PRIMA SCONFITTA PER IL PHILADELPHIA

Ed è la prima sconfitta quella di ieri sera per il Philadelphia di Marco Bellinelli, dopo ben 17 vittorie di seguito. Contro il Miami Heat la squadra ha perso 113 a 103, portando dunque la posizione delle due squadre in perfetta parità.I atleti che si sono distinti durante la partita sono stati Ben Simmons (ventiquattro punti) e Dwayne Wade, il migliore con ventotto punti e sette rimbalzi.

MARATONA NEW YORK, VINCITRICE UNA STATUNITENSE DOPO 33 ANNI

Era il lontano 1985 l'ultima volta che una statunitense è salita sul podio del vincitore della famosissima maratona di New York, che si svolge ogni anno nel terzo lunedì del mese di aprile. Ma ieri la campionessa Desiree Linden ha sfidato il maltempo e la fatica tagliando per prima l'ambito traguardo,in sole 2h39m54s.Primo uomo a salire sul podio il giapponese Yuki Kawauchi che ha impiegato 2h15m59s.

