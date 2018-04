VELLETRI, “TI SCIOLGO NELL’ACIDO”: STUDENTE MINACCIA UNA PROF/ Video, nuovo bullismo in classe

Velletri, nuovo caso di bullismo in classe: "ti sciolgo nell'acido, te meno", studente minaccia la professoressa a scuola. Ultime notizie, il video virale di un caso di un anno fa

19 aprile 2018 Niccolò Magnani

Prof bullizzata a Velletri (YouTube)

Dopo Lucca ora è Velletri: due video nel giro di due giorni, uno peggiore dell’altro: i prof “bullizzati” ora fanno notizia ma sono una realtà quotidiana purtroppo presente su larga scala, magari con casi meno evidenti, ma comunque preoccupanti per l’emergenza educativa di cui tutti in questo Paese “soffriamo” (e nessuno si senta escluso da questa urgenza, ndr). L’ultimo caso arriva dal Lazio: anzi, arrivava visto che si tratta di un episodio di almeno un anno fa ma divenuto virale nelle ultime ore (forse proprio in concomitanza con l’altro caso successo in questi giorni all’ITS di Lucca). «Professorè, te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale prof!»: così, in dialetto romanesco, un ragazzino dell’Istituto Tecnico di Velletri alle porte di Roma. Sono minacce esplicite, ripetute e dette prima davanti allo smartphone del compagno di banco che ha ripreso tutto e poi in faccia alla docente, facendola uscire dall’aula. Nasce tutto da una nota, l’ennesima, presa dal ragazzo: con quella la prof lo aveva avvertito che sarebbe finito dal preside. A quel punto l’alunno non solo risponde ma passa alle minacce vere e proprie: con modo da bullo, ma pur sempre con atto intimidatorio in mezzo alle risate dei compagni. «Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitto. Ma voi volete proprio finire all'ospedale. Ti faccio squaglià in mezzo all'acido, ti faccio squaglià. Mo ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vedè?».

IL BULLISMO E LE MINACCE

Sono atti di bullismo, contro professori ma semplicemente in quanto in quel momento rappresentano autorità adulte che provano a “limitare” le scorribande e le voglie dei minorenni: il ragazzo non ci sta e dunque “reagisce”. «Non mi provocà professorè che poi la macchina non te la ritrovi. Che fai? Chiami il preside e mi fai boccià? Va bene, perdo un anno», prosegue lo studente sfidando la docente dimostrando a lei e ai compagni che lui non ha paura di nulla e che non vi sono “minacce” che possono farlo desistere. Nel momento in cui lei esce dall’aula, lui quasi le va addosso e prende a calci la porta della classe: tutto in un video di 3 minuti divenuto virale solo ora ma che dimostra l’intensa e urgente emergenza “educativa” dietro al necessario intervento giudiziario e punitivo per l’increscioso episodio. I carabinieri hanno inviato un’informativa in Procura e il caso ora è sottoposto al giudizio dei pm, esattamente come quanto successo nelle ultime ore a Lucca.

